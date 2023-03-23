Мишустин заявил о комфортных условиях для иностранных компаний в России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия всегда для открыта для перспективных иностранных проектов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2022 год для Госдумы. Трансляцию отчета вел РБК.

«Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно», — сказал премьер-министр.

Мишустин также отметил, что если «иностранные компании бросают управление бизнесом в России» и не заботятся о своих сотрудниках, то Россия будет «защищать интересы» своих граждан.

С начала российской специальной военной операции и до конца 2022 года Россию покинули только 8,5% западных компаний. Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США и 8,3% из Евросоюза. Среди оставшихся в России иностранных компаний 19,5% приходится на компании из Германии. Об этом говорится в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта.