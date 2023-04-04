Путин заявил, что ушедшие иностранные компании не «бойцы»

Владимир Путин (в центре) (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Иностранные компании, которые ушли из России, не боролись за свои интересы, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что ушедшие с отечественного рынка зарубежные компании эффективно замещаются. Воробьев отметил, что «отряд не заметил потери бойца». Владимир Путин ответил на ремарку губернатора, что нельзя называть тех, кто ушел, бойцами, потому что «они не боролись за свои интересы».

С начала российской специальной военной операции и до конца 2022 года Россию покинули 8,5% западных компаний. Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США и 8,3% из Евросоюза. Среди оставшихся в России иностранных компаний 19,5% приходится на компании из Германии. Об этом говорится в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия открыта для перспективных иностранных проектов, но если «иностранные компании бросают управление бизнесом в России» и не заботятся о своих сотрудниках, то Россия будет «защищать интересы» своих граждан.