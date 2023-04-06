«Коммерсантъ» узнал о миллиардных потерях брендов из-за ухода из России

Прекратившие продажи в России ретейлеры одежды, духов и другой непродовольственной розницы недополучили прибыль на $2 млрд, пишет газета. Больше всего убытков у IKEA, H&M и владельца Zara — суммарно более $1 млрд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Иностранные компании в непродовольственной рознице, объявившие об уходе с российского рынка, потеряли в общей сумме в виде недополученной прибыли более $1,3–1,5 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух консультантов, сопровождавших закрытие бизнеса в России. Один из источников уточнил, что с учетом приостановивших работу магазинов сумма ущерба может достигать $2 млрд.

Больше всего недополучили прибыль Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и др., более $300 млн), IKEA ($400 млн) и H&M ($363 млн) — суммарно на них приходится более $1 млрд. До $140 млн ущерба приходится на Decathlon, с убытками столкнулись и ретейлеры люксового сегмента — итальянская Moncler и французский Hermes получили общий убыток на более чем $200 млн.

Среди тех компаний, которые не объявили о решении уйти из России, но приостановивших деятельность, значительные убытки может понести японская Uniqlo, отметил один из источников газеты.

Эксперты указали, что многие из ушедших с российского рынка брендов не воспринимали его в качестве приоритетного, что и сделало возможным радикальную реакцию. Как уточнил партнер «Яков и партнеры» (прежнее название — McKinsey) Дмитрий Водянников, прибыль из России для этих сетей составляла 3-5% от глобальной выручки.

По словам советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, только часть ушедших брендов могли решить уйти с российского рынка из-за «попытки хеджировать репутационные потери». Он считает, что почти половина компаний ушли из-за ограничений внешнеторговых операций с несколькими странами, сбоев в логистике, проблем с транзакциями и колебаний валютного курса.

Российский президент Владимир Путин говорил, что ушедшие компании оставляют после себя «неплохое наследство». По его словам, они «без всякого удовольствия» покидают российский рынок. «Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить», — рассказал он.

К октябрю прошлого года зарубежные компании из всех сфер потеряли $200–240 млрд из-за решения свернуть деятельность в России, подсчитали тогда в Центре стратегических разработок (ЦСР).