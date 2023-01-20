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Экономисты оценили долю ушедших из России западных компаний

Швейцарские экономисты: из России ушли 9% западных компаний
На начало боевых действий на Украине в России работало 2,4 тыс. «дочек» 1,4 тыс. фирм из стран Евросоюза и G7. К ноябрю с российского рынка ушли только 8,5% западных компаний

С начала российской военной операции на Украине и последующих жестких санкций Запада Россию покинули менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7, говорится в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта.

На февраль 2022 года в России действовало 2405 дочерних компаний 1404 фирм из ЕС и «Группы семи». К концу ноября 2022-го 120 западных фирм, или около 8,5%, продали хотя бы одну «дочку» в стране, следует из доклада. По мнению авторов, «эти данные ставят под сомнение готовность западных фирм отделиться от экономик тех стран, которые их правительства теперь считают геополитическими соперниками».

По данным экономистов, из России ушли менее 18% дочерних фирм из США, 15% из Японии и только 8,3% из Евросоюза. Из тех, кто остался в стране, 19,5% приходится на фирмы из Германии, 12,4% — на США.

Как отмечают специалисты Йельского университета, из России полностью ушли такие западные предприятия как Ford, Renault, McDonald's, Ikea и Shell. Однако многие другие, например, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever, американская сеть быстрого питания Subway и итальянский производитель пасты Barilla, продолжают работать в стране.

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), по состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи бизнеса. Их потери составили $200–240 млрд, наибольшие убытки понесли фирмы из США и Великобритании.

В связи с ограничениями правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт. По оценке Федеральной таможенной службы, к декабрю объем ввезенных в страну товаров в рамках этого механизма превысил $20 млрд.

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