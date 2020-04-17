Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия» выиграл тендер МКБ на покупку долгов Utair и выкупил долги авиакомпании еще у двух банков, сообщили источники РБК. Речь идет о скупке долгов более чем на ₽4 млрд. Задолженность Utair перед «Россией» превысит ₽14 млрд

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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.

Так, «Россия», совладельцами которого, в частности, являются бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов, выиграла объявленный Московским кредитным банком (МКБ) тендер по продаже долгов Utair, говорят источники РБК. То, что МКБ продал долг авиакомпании, следует из данных конкурса Центра электронных торгов B2B-Center. В карточке конкурса покупатель не указан.

Также банк выкупил долги перевозчика у банка «Оренбург» (правопреемник банка «Русь») и Сургутнефтегазбанка, сказал РБК источник, осведомленный о ходе реструктуризации. Источник, знакомый с условиями переговоров, это подтвердил, добавив, что сделка была закрыта в конце марта.

Банк «Россия» выкупает долги каждого банка за 25% от суммы долга компании перед кредитором, сказал РБК источник, близкий к одной из сделок. Источник, знакомый с условиями переговоров, уточнил, что речь идет о 25% от суммы именно основного долга, без учета процентов и штрафов.