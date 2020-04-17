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Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия» выиграл тендер МКБ на покупку долгов Utair и выкупил долги авиакомпании еще у двух банков, сообщили источники РБК. Речь идет о скупке долгов более чем на ₽4 млрд. Задолженность Utair перед «Россией» превысит ₽14 млрд
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.

Так, «Россия», совладельцами которого, в частности, являются бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов, выиграла объявленный Московским кредитным банком (МКБ) тендер по продаже долгов Utair, говорят источники РБК. То, что МКБ продал долг авиакомпании, следует из данных конкурса Центра электронных торгов B2B-Center. В карточке конкурса покупатель не указан.

Также банк выкупил долги перевозчика у банка «Оренбург» (правопреемник банка «Русь») и Сургутнефтегазбанка, сказал РБК источник, осведомленный о ходе реструктуризации. Источник, знакомый с условиями переговоров, это подтвердил, добавив, что сделка была закрыта в конце марта.

Utair предложила кредиторам новый план списания долгов
Бизнес

Банк «Россия» выкупает долги каждого банка за 25% от суммы долга компании перед кредитором, сказал РБК источник, близкий к одной из сделок. Источник, знакомый с условиями переговоров, уточнил, что речь идет о 25% от суммы именно основного долга, без учета процентов и штрафов.

Долги выкупались в рамках двух синдицированных кредитов, которые есть у авиакомпании, знают два источника РБК. Один из них — 12-летний на общую сумму 23,7 млрд руб., второй — семилетний на 15,3 млрд руб. Изначально в синдикат входили 11 банков. По словам одного из собеседников РБК, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет ее крупнейшим кредитором в рамках синдицированного кредита, обогнав банк «Траст» (его доля в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд руб.).

По данным источников РБК, у банка «Россия» до сделок доля составляла 26,4% в обоих синдикатах (10,3 млрд руб.). У Сбербанка — 12% от обоих синдикатов (4,99 млрд руб.), но есть также отдельный кредит Utair на 17,4 млрд руб. До продажи МКБ был четвертым по объему долга кредитором авиакомпании: 9,7% общего долга — 3,8 млрд руб. Доли Сургутнефтегазбанка и «Оренбурга» незначительные: 0,6% (251,5 млн руб.) и 0,4% (138,5 млн руб.) соответственно, уточнил источник РБК, знакомый с ходом реструктуризации.

Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса
Бизнес

Банк «Россия» отказался от комментариев. РБК направил запросы МКБ, другим крупнейшим кредиторам Utair — Сбербанку и «Трасту», а также в саму авиакомпанию и ее консультанту — Райффайзенбанку.

Utair — одна из крупнейших российских авиакомпаний, входит в топ-6 российских перевозчиков. В декабре 2018 года и в июне 2019 года она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С 2018 года авиакомпания ведет переговоры с банками о реструктуризации, но пока достичь договоренностей не удалось.

Авторы: Петр Канаев, Мария Кокорева
При участии: Юлия Кошкина
Теги: UTair
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Utair предложила кредиторам новый план списания долгов
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Банк «Траст» сообщил об отсутствии прогресса в реструктуризации Utair
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Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса
Бизнес
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