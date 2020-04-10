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Кабмин утвердил субсидии для вывозивших россиян из-за рубежа авиакомпаний

Авиакомпаниям пообещали возместить затраты на авиатопливо, оплату летного состава и бортовое питание. Ранее власти заявляли, что выделят перевозчикам 1,5 млрд рублей
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил субсидии российским авиакомпаниям, которые участвовали в вывозе граждан из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Субсидии авиакомпаний предполагают возмещение их затрат на авиатопливо, горючесмазочные материалы, обслуживание в аэропортах, ремонт самолетов, бортовое питание, оплату труда летного и технического персонала, расходы по аренде и лизингу воздушного судна.

Для получения субсидий авиакомпаниям будет необходимо отправить целый ряд документов в Росавиацию, исходя из которых станет ясно, каким образом они участвовали в вывозе граждан.

28 марта Мишустин распорядился выделить участвовавшим в вывозе россиян из-за рубежа компаниям ₽1,5 млрд из Резервного фонда правительства.

Мишустин уточнил порядок вывоза «застрявших» за границей россиян
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Позже премьер допустил выделение дополнительных средств на вывоз российских туристов. В частности речь идет о выплатах людям, которые в ожидании вывозного рейса оказались в непростой финансовой ситуации.

В соответствии с постановлением правительства от 3 апреля на денежную поддержку в размере 2400 руб на человека могут претендовать граждане, имеющие обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. На ребенка в возрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1600 руб. в день. Граждане, у которых отсутствуют билеты в данный период, также могут претендовать на помощь в соответствии с постановлением правительства.

Проблема вывоза российских граждан на родину возникла из-за ограничений авиасообщения, вводимых по всему миру из-за коронавируса. Десятки туристов застряли в Черногории, ОАЭ, Таиланде, Индонезии и Южной Корее.

Основным перевозчиком, задействованным в вывозе россиян из-за рубежа, является «Аэрофлот». Также туристов вывозили S7 (регулярными рейсами), «Аврора», а также Azur и «Уральские авиалинии», возвращавшие на родину тех, кто отправился за границу по путевкам.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин, туристы
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Мишустин допустил выделение дополнительных средств на вывоз россиян
Общество
Мишустин уточнил порядок вывоза «застрявших» за границей россиян
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