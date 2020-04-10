Кабмин утвердил субсидии для вывозивших россиян из-за рубежа авиакомпаний
Глава правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил субсидии российским авиакомпаниям, которые участвовали в вывозе граждан из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Субсидии авиакомпаний предполагают возмещение их затрат на авиатопливо, горючесмазочные материалы, обслуживание в аэропортах, ремонт самолетов, бортовое питание, оплату труда летного и технического персонала, расходы по аренде и лизингу воздушного судна.
Для получения субсидий авиакомпаниям будет необходимо отправить целый ряд документов в Росавиацию, исходя из которых станет ясно, каким образом они участвовали в вывозе граждан.
28 марта Мишустин распорядился выделить участвовавшим в вывозе россиян из-за рубежа компаниям ₽1,5 млрд из Резервного фонда правительства.