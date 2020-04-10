Кабмин утвердил субсидии для вывозивших россиян из-за рубежа авиакомпаний

Позже премьер допустил выделение дополнительных средств на вывоз российских туристов. В частности речь идет о выплатах людям, которые в ожидании вывозного рейса оказались в непростой финансовой ситуации.

В соответствии с постановлением правительства от 3 апреля на денежную поддержку в размере 2400 руб на человека могут претендовать граждане, имеющие обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. На ребенка в возрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1600 руб. в день. Граждане, у которых отсутствуют билеты в данный период, также могут претендовать на помощь в соответствии с постановлением правительства.



Проблема вывоза российских граждан на родину возникла из-за ограничений авиасообщения, вводимых по всему миру из-за коронавируса. Десятки туристов застряли в Черногории, ОАЭ, Таиланде, Индонезии и Южной Корее.

Основным перевозчиком, задействованным в вывозе россиян из-за рубежа, является «Аэрофлот». Также туристов вывозили S7 (регулярными рейсами), «Аврора», а также Azur и «Уральские авиалинии», возвращавшие на родину тех, кто отправился за границу по путевкам.