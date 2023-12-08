FT описала работу Dаnone при племяннике Кадырова: «MBA без пистолетов»

«Новые чеченские боссы» «Данон Россия» ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого», пишет FT. После перехода «дочки» Danone под управление Росимущества ее возглавил племянник Кадырова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Новые чеченские боссы» «Данон Россия» (российская «дочка» французской Danone) в основном управляют заводами компании только номинально, а прежнее руководство по-прежнему участвует в большей части деятельности производителя молочных продуктов, пишет Financial Times.

В июле доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества по указу президента Владимира Путина. После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову. В ноябре он попал под санкции США. С 2017 года гендиректором компании был Чарли Каппетти.

По словам источников FT, хотя племянник Кадырова является генеральным директором переименованной компании Life & Nutrition, Каппетти продолжает неофициально исполнять многие обязанности. Он и другие руководители компании — как иностранные, так и российские — поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, рассказали собеседники.

По данным издания, Закриев несколько раз появлялся в офисе российской «дочки». В новый совет директоров, как пишет FT, вошли еще три «приближенных Кадырова» — экс-заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов, а также два бизнесмена из Казани – Яков Хачанян и Минтимер Мингазов.

По данным FT, новые топ-менеджеры ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого».

Danone еще рассчитывает продать российский бизнес, указывает газета. Перед тем как ее «дочка» перешла Росимуществу, французская компания сузила свой список потенциальных покупателей до трех, надеясь сохранить за собой 25-процентную долю с возможностью выкупа контрольного пакета в будущем, рассказали источники. После прихода нового руководства у компании появились новые потенциальные покупатели, пишет FT.