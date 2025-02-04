В России сократилось количество аэропортов-миллионников

В России по итогам 2024 года осталось 30 аэропортов-миллионников — ниже отметки 1 млн пассажиров опустился аэропорт Грозного. Из тройки лидеров выпал аэропорт Домодедово, уступив место Внуково

Фото: Катерина Садовски для РБК

В России по итогам 2024 года осталось 30 аэропортов, чей пассажиропоток превысил планку 1 млн человек. За год из их числа выбыл аэропорт Грозного: в 2023 году его показатель резко вырос на фоне роста внутреннего туризма на 29,3%, до 1 млн человек. В 2024 году он упал на 5,4%, до 951,5 тыс. пассажиров.

Что происходит со столичными аэропортами

На первом месте продолжает укрепляться Шереметьево, базовый аэропорт крупнейшей авиакомпании страны — «Аэрофлота». Национальный перевозчик в основном за счет «очистки» воздушных судов и увеличения числа рейсов по международным направлениям нарастил объем перевозок в 2024 году на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров. В Шереметьево также базируется небольшая часть флота второй и третьей авиакомпаний группы — лоукостера «Победа» и «России». Пассажиропоток всей группы вырос в 2024 году на 16,8%, до 55,3 млн человек, сообщал перевозчик. Из этого объема через Шереметьево самолеты группы перевезли 36,8 млн пассажиров, что на 19% больше, чем годом ранее, рассказал гендиректор перевозчика Сергей Александровский в интервью телеканалу «России 24».

За счет роста базовой авиакомпании Шереметьево второй год подряд удается расти опережающими темпами. В 2023 году крупнейший аэропорт страны вырос на 29%, до 36,6 млн пассажиров. Итоги 2024 года само Шереметьево не сообщало, но руководитель Росавиации Дмитрий Ядров 2 января говорил, что, по предварительным данным, воздушная гавань обслужила на 20% больше пассажиров, чем год назад, то есть речь может идти примерно о 43,92 млн человек. В целом, по словам Ядрова, перевозки по стране в 2024 году растут существенно более низкими темпами — на 5%, до 111,3 млн человек. В Шереметьево не ответили на запрос РБК.

Гораздо более скромный рост показал петербургский Пулково, за год пассажиропоток вырос только на 3%, с 20,4 млн до 20,9 млн пассажиров. Но в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково) подчеркнули, что это новый рекорд аэропорта за всю историю его работы. На внутренних рейсах обслужено 16,7 млн пассажиров, на международных — 4,2 млн, по международным направлениям прирост составил около 24% к 2023 году, говорил Леонид Сергеев, гендиректор ВВСС в интервью «Коммерсанту». Объем перевозок в города Китая увеличился в три раза, Таиланда — в четыре раза, Узбекистана — на 24%, ОАЭ — на 19%, Турции — на 17%. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент. Новыми направлениями в 2024 году стали Алма-Ата (Казахстан), Бангкок (Таиланд), Батуми (Грузия), Гомель (Белоруссия), Карши и Наманган (Узбекистан). Наиболее популярными российскими направлениями по итогам года стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой увеличился на 3%, сказали в пресс-службе ВВСС.

На третью строчку вернулся столичный Внуково, пассажиропоток которого вырос на 11%, с 14,5 млн до 16 млн человек. Этот аэропорт на несколько лет выпал из тройки, но в 2024-м вернулся из-за снижения показателей Домодедово.

Домодедово в 2005–2015 годах был крупнейшим аэропортом страны благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями «Трансаэро» (обанкротилась и прекратила работу), S7, British Airways (прекратила полеты в Россию после начала боевых действий на Украине). После потери лидерства Домодедово прочно занимал второе место в стране до 2023 года, когда из-за прекращения прямых рейсов в страны Европы и последовавшего падения транзитного пассажиропотока из российских регионов в европейские страны столичные аэропорты потеряли часть пассажиров. Это привело к падению показателей Домодедово и Внуково, в результате Пулково вышел на второе место.

В 2024 году влияние на результаты Домодедово оказала S7, формировавшая наибольшую долю пассажиропотока Домодедово. Перевозчик в 2024 году вынужден был свернуть часть рейсов из этого московского аэропорта из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney самолетов Airbus A320neo / A321neo. Эти моторы не удается ни починить в России из-за их технической сложности, ни ввезти серыми схемами, обойдя санкции, из-за их небольшого числа на мировом рынке. В результате пассажиропоток Домодедово в 2024 году просел на 21,9%, до 15,6 млн человек, аэропорт опустился на четвертую строчку (следует из данных Росавиации, с которыми ознакомился РБК).

«Домодедово в 2024 году взаимодействовал с авиакомпаниями с учетом изменившейся стратегии развития одного из базовых перевозчиков, приступил к сотрудничеству с авиакомпаниями Royal Jordanian и Qanot Sharq. Red Wings перевела в Домодедово рейсы на воздушных судах Boeing 777 и Ту-214. Возобновлены рейсы более чем по десяти маршрутам. Реализована масштабная программа чартерных перевозок в составе пакетных туров туроператора Fun & Sun. S7 Airlines продолжает развивать полеты из Москвы. В ушедшем году были возобновлены полеты из Домодедово в Усть-Каменогорск и Кемерово, увеличена частотность полетов в Дубай, Ашхабад, Стамбул, Якутск и Нерюнгри», — сказали РБК в пресс-службе аэропорта.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что операционные показатели аэропортов зависят не только от их инфраструктурных возможностей, но и от маршрутной сети ключевых авиакомпаний, которые летают в эти воздушные гавани. S7 Airlines перенесла центр операций в Новосибирск и столкнулась с проблемами в эксплуатации самолетов Airbus A320neo / A321neo, напомнил он. «Кроме того, для иностранных перевозчиков важен трансферный потенциал аэропорта, который сегодня в московском авиаузле больше всего развит в Шереметьево, где базируются «Аэрофлот» и часть флота его дочерних авиакомпаний. Ситуация может измениться, если в столичном авиаузле появится перевозчик, готовый конкурировать с «Аэрофлотом» на рынке трансферных перевозок», — считает эксперт.

По итогам года на 1,3% снизился пассажиропоток в аэропорт Сочи, с 13,9 млн до 13,7 млн пассажиров, но единственный в России открытый аэропорт на берегу Черного моря сохранил за собой пятое место по пассажиропотоку.

Далее идут аэропорты Новосибирска (9,3 млн человек), Екатеринбурга (8,5 млн человек), Казани (5,4 млн человек), Минеральных Вод (рост на 1,4%, до 4,86 млн пассажиров, поднялся на 9-ю позицию в рейтинге), Калининграда (рост на 11,9%, до 4,81 млн пассажиров, поднялся на 10-ю строчку). Пассажиропоток Уфы, по данным Росавиации, сократился на 0,9%, с 4,78 млн до 4,74 млн человек, что вместе с ростом Минеральных Вод и Калининграда привело к потере главного аэропорта Башкортостана сразу двух позиций — по итогам года он выпал из десятки и опустился на 11-е место.

Двузначные темпы роста во второй десятке

Во второй десятке большая часть аэропортов сохраняют умеренные темпы роста. На этом фоне выделяются Красноярск (рост на 13,5%, до 4,28 млн пассажиров) и Владивосток (рост на 17%, до 2,97 млн пассажиров). Красноярск в результате обогнал аэропорт Иркутска (рост на 4%, до 3,95 млн пассажиров) и поднялся на 12-е место. Это удалось благодаря тому, что дочерняя «Аэрофлоту» авиакомпания «Россия» третий год подряд развивает в этом городе свой сибирский хаб, наращивая количество межрегиональных рейсов, в том числе с использованием субсидий федерального бюджета.

Аэропорт Владивостока поднялся с 17-го на 15-е место, оставив позади аэропорты Махачкалы (рост на 3,5%, до 2,9 млн пассажиров) и Тюмени (рост на 6,7%, до 2,78 млн человек), которые росли более умеренными темпами. В сообщении аэропорта по итогам года говорится, что на международных авиалиниях перевезено 448 тыс. человек, что превышает показатель 2023 года более чем в два раза, китайское направление стало самым востребованным по итогам года.

Олег Пантелеев считает, что ускоренный рост аэропорта Владивостока связан и с восстановлением международного пассажиропотока в страны Восточной Азии, который обвалился в 2020 году, и с увеличением провозных емкостей на московском и красноярском направлениях.

Кто может стать миллионником в 2025-м Пассажиропоток аэропорта Грозного в 2024 году снизился на 5,4%, с 1 млн до 951,5 тыс. пассажиров. В пресс-службе аэропорта объяснили снижение пассажиропотока «стесненными условиями работы» из-за строительства нового терминала и новой полосы в воздушной гавани, что приводило к ограничения по приему и отправке воздушных судов. В 2025 году кроме Грозного добраться до миллиона обслуженных пассажиров гипотетически могут аэропорты Владикавказа (по итогам 2024 года рост на 2,6%, до 940 тыс. человек), Елизово (Петропавловск-Камчатский, рост на 2,6%, до 931 тыс. пассажиров) и Благовещенска (рост на 1,5%, до 928 тыс. пассажиров).