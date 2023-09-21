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Война санкций ,  
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В России начались перебои с импортом продукции для лечения диабета

«Ъ»: В России начались перебои с импортом аппаратов Medtronic от диабета
Сюжет
Война санкций
Импорт аппаратов для диабетиков усложнился из-за санкций США, тогда как аналоги не подходят детям до четырех лет, а многие китайские производители не отвечают требованиям
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом, заявила «Коммерсанту» директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ эндокринологии) Наталья Мокрышева.

Некоторые составные части этой системы попали в мае в американский список продукции двойного назначения, теперь их импорт в Россию затруднился, от этого пострадал ввоз продукции ирландско-американской Medtronic. Поставки продукции двойного назначения требуют получения отдельной лицензии.

По словам Мокрышевой, Минздрав ищет альтернативных производителей, проверяются прежде всего аппараты из Китая, но «не все они соответствуют нашим требованиям для пациентов».

В Medtronic заверили, что работают над обеспечением стабильных поставок для лечения диабета на российский рынок.

Трансмиттеры занимаются проверкой состояния пациентов с диабетом каждые несколько минут. Аппараты Medtronic состоят из сменяемого раз в несколько дней датчика, замеряющего уровень глюкозы.

Диабет — это хроническое заболевание, возникающее в ситуации, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо если организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин.

За последние 20 лет число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн, «это огромные цифры», говорила Мокрышева. По данным на конец прошлого года, порядка 10,5 млн россиян страдали от диабета.

Перебои с импортом трансмиттеров наблюдались еще этой зимой, рассказали во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Устройства от оставшейся на рынке американской Abbott не подходят для страдающих от диабета детей до четырех лет, рассказала куратор организации Юлия Панкова. С ее слов, в некоторых российских регионах можно получить системы от Abbott для детей младше четырех лет по заключению комиссии, но в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах страны это сделать невозможно, а потому родители вынуждены приобретать их самостоятельно.

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С января по июль ассортимент зарубежных лекарств в России состоял из 6,4 тыс. позиций — на 20,3% меньше показателей прошлого года. Ассортимент иностранных лекарств сокращается при этом как минимум с 2020 года, отмечают в DSM Group, тенденцию подтвердили на аптечном рынке.

К сентябрю в российских аптеках возникла нехватка оригинального препарата микардис, используемого при артериальной гипертензии. Росздравнадзор получил летом от немецкого производителя уведомление о прекращении поставок, но в самой компании настаивают, что обеспечивают непрерывные поставки жизненно важных лекарств во все регионы России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
диабет сахарный диабет США глюкоза
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