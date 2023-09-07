Ассортимент импортных лекарств в аптеках за год сократился на 20%

За год из российских аптек ушла пятая часть импортных препаратов, ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020 года. Это связано с ростом востребованности у потребителей более дешевых отечественных аналогов

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По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тыс. позиций, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании DSM Group. Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле прошлого года — на конец этого периода 2022-го россиянам было доступно в аптечной рознице 7,7 тыс. иностранных позиций или SKU (от англ. stock keeping unit — уникальные товарные наименования). Статистика DSM Group учитывает данные по ассортименту около 45 тыс. российских аптек, то есть более половины рынка (по итогам первого полугодия 2023-го в России насчитывалось более 73 тыс. аптечных учреждений).

Ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020 года, отмечают в DSM Group. В 2019 году в аптеках было доступно 8,7 тыс. позиций, год спустя их число сократилось до 8,4 тыс. Всего за пять лет ассортимент сократился почти на 36%. Более ранние данные аналитики предоставить затруднились.

Опрошенные РБК игроки аптечного рынка подтверждают тенденцию. Так, по словам директора саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (по собственным данным, включает 217 аптечных организаций) Виктории Пресняковой, за семь месяцев этого года продажи импортных товарных позиций сократились в упаковках на 15–16% год к году. Аналогичное падение фиксируют и в Ассоциации новых независимых аптек (970 организаций), говорит ее коммерческий директор Виктория Лесникова. Источник РБК в крупной федеральной аптечной сети также подтверждает сокращение ассортимента импортных препаратов, но конкретные показатели не уточняет.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в числе групп препаратов, где снижение иностранного ассортимента наиболее заметно, — лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта категория в целом одна из самых продаваемых в аптеках. За семь месяцев 2023 года иностранный ассортимент группы сократился на 20 позиций — с 570 годом ранее до 550. На пять артикулов сократился ассортимент зарубежных антидепрессантов — число позиций в этой группе упало с 52 до 47.

В некоторых категориях наблюдается рост, например, в группе лекарств для лечения онкологии. Там, по данным RNC Pharma, ассортимент иностранных лекарств увеличился с 233 годом ранее до 264. В еще одной популярной группе — инсулинов — количество доступных товарных наименований не изменилось, их, как и годом ранее, осталось 15.

В пресс-службе Минпромторга переадресовали в Минздрав вопросы РБК об ассортименте лекарств в аптеках, а также поставках препаратов из-за рубежа. В Минздраве на запрос на момент публикации не ответили.

Почему иностранных лекарств становится меньше

Часть импортных препаратов либо официально ушла с российского рынка, либо временно отсутствует, говорит Преснякова. Эта тенденция наблюдалась и в предыдущие годы и связана с тем, что на российском рынке появляется все больше аналогов популярных иностранных препаратов, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Цены на некоторые импортные препараты слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители делают выбор в пользу аналогов, которые зачастую значительно дешевле, добавляет Преснякова.

С 2022 года после начала специальной военной операции на Украине зарубежные компании начали покидать российский рынок. Но фармацевтический рынок это коснулось в меньшей степени. Большинство крупных зарубежных производителей лекарств, таких как Bayer, Pfizer, заявили о приостановке проведения новых клинических исследований в стране, но лекарства поставлять не прекращали. Из крупных производителей лишь американская Eli Lilly заявила о прекращении ввоза в Россию препаратов, не входящих в перечень жизненно важных, а американская AbbVie приостановила поставки в Россию ботокса и филлеров.

Но на фоне специальной военной операции и санкций стоимость ведения бизнеса в России для иностранных компаний значительно возросла в первую очередь из-за удорожания логистики, продолжает Беспалов. В результате спрос на более дешевые препараты российского производства особенно вырос в 2023 году, отмечает Лесникова.

Аптеки переключаются на ассортимент, который наиболее востребован, продолжает Преснякова. Кроме того, российские компании стали активнее продвигать свой товар, и во многих случаях аптекам выгоднее работать с ними, отмечает она.

В результате зарубежным производителям приходится чистить свои портфели и прекращать поставки ряда наиболее нерентабельных препаратов, говорит Беспалов. Например, с начала этого года американская компания Viatris прекратила поставки в Россию препарата для лечения эректильной дисфункции виагра, напоминает эксперт. У этого лекарства уже около двух десятков аналогов, и на продажи оригинального бренда в 2022 году, по его данным, приходилось лишь 3,1%.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, с российского рынка уходят, как правило, дорогостоящие оригинальные лекарства, основная доля продаж которых приходилась на госзакупки. Государство закупает препараты по правилу «третий лишний», напоминает Шуляк. Согласно этому правилу, если заявки на участие в аукционе подают три компании и две из них предлагают лекарства, выпущенные в России, предложение поставщика иностранных препаратов автоматически отвергается. Это делается для поддержки российских производителей, а также с целью экономии, так как отечественные препараты стоят дешевле, поясняет эксперт. Возить препараты в Россию только для того, чтобы продавать их в аптеках, иностранным производителям, как правило, невыгодно, так как объем продаж в рознице очень мал, продолжает Шуляк.

Еще одна причина сокращения ассортимента — наличие многих препаратов в перечне жизненно важных, предельная стоимость которых контролируется государством, отмечает гендиректор DSM Group. Из-за роста издержек производителям становится невыгодно выпускать ряд наименований. Это приводит к тому, что в аптеках сокращается ассортимент не только импортных, но и российских препаратов. По данным DSM Group, за год количество позиций лекарств местного производства сократилось примерно на 5% — с 12,7 тыс. годом ранее до 12,1 тыс.