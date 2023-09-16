В российских аптеках возникла нехватка антидепрессанта «Прозак»

В аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак». Его производит американская Elli Lilly, весной объявившая об уходе из России. Минздрав заверяет, что поставки «Прозака» не прекращались, а в случае нехватки советует аналоги

Фото: Stephen Chernin / Getty Images

В фармацевтической рознице возник дефицит препарата «Прозак», применяемого для лечения депрессии, обнаружил РБК. По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (видит ассортимент крупных сетей, в том числе «Ригла», «Апрель», «Эркафарм», «Планета здоровья», «Вита», «Диалог», «Аптеки плюс», «Фармленд»), 15 сентября «Прозак» был доступен лишь в четырех из почти 2,4 тыс. подключенных к сервису точек в Москве. В Петербурге препарат, по данным агрегатора, доступен в двух из 1,3 тыс. подключенных к нему аптек, в Воронеже — в пяти из 346, а, например, в Новосибирске и Казани лекарства не было нигде.

Отсутствие препарата подтвердили и фармацевты четырех московских аптек сетей «Столички», «Здоров.ру», «Еаптека» и «Диалог», где корреспондент РБК спрашивал о наличии «Прозака». Лекарства нет на складе, последняя поставка была в июне и когда будет следующая — неизвестно, рассказали сотрудники аптек.

Источник РБК в крупной федеральной аптечной сети рассказал, что препарата уже давно нет у поставщиков и сейчас продаются остатки. В саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» (по собственным данным, включает 220 организаций) подтвердили, что лекарство отсутствует у поставщиков. По словам собеседника РБК в федеральном фармдистрибьюторе, последнюю партию компания смогла закупить в июле, с тех пор поставок не было.

В пресс-службе Минздрава РБК также сообщили, что последняя партия «Прозака» поступила в продажу в конце июня.

Чем известен «Прозак»

«Прозак» (международное непатентованное наименование — флуоксетин) разработала американская фармацевтическая компания Elli Lilly в 1970-е годы. Его назначают для лечения депрессий, обсессивно-компульсивных расстройств, нервных булимий. К концу 1980-х препарат вышел на рынок США и стремительно обрел популярность. Отличие «Прозака» от уже существовавших тогда антидепрессантов заключалось в том, что он не вызывал побочных эффектов, в частности со стороны сердечно-сосудистой системы, за счет чего препарат можно было принимать продолжительное время.

В результате «Прозак» стал самым распространенным антидепрессантом в мире, в 1990-е годы его принимали 24 млн человек в 90 странах мира. Препарат вошел в культуру — он фигурирует в книгах и фильмах, например «Нация прозака» по книге американской журналистки Элизабет Вуртцель. Патент на «Прозак» действовал до 2000 года, и за год до его истечения продажи лекарства составили $2,2 млрд — около 20% всего оборота Elli Lilly.

Как много людей страдают депрессией В марте 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публиковала данные, согласно которым депрессией страдают 3,8% населения, в том числе 5% взрослых и 5,7% людей старше 60 лет, всего — около 280 млн человек. Депрессия примерно на 50% чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин, — в частности, ее испытывают более 10% беременных и только что родивших женщин во всем мире. В России в состоянии «глубокой депрессии» находятся около 15 млн человек — практически 10% от всего населения, сообщало в сентябре этого года по итогам своего исследования Агентство стратегических инициатив (в исследовании приняли участие около 40 тыс. человек). Среди основных причин заболевания — длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит.

В России лекарство появилось в 1991 году. Сейчас у него 11 аналогов, следует из госреестра лекарственных средств. На них, по данным аналитической компании DSM Group, приходится большая часть продаж. Так, за семь месяцев этого года в аптеках было продано 1,2 млн упаковок аналогов «Прозака», тогда как объем реализации оригинального лекарства составил 77,4 тыс. упаковок.

В марте прошлого года Elli Lilly заявила о приостановке поставок в Россию «неосновных» препаратов — впрочем, с российского рынка ушло лишь ее лекарство для лечения эректильной дисфункции «Сиалис». В марте этого года компания все-таки решила полностью уйти из России, но предполагалось, что импорт ее лекарств при этом не прекратится: права на поставки своих препаратов Elli Lilly передала партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибьютору Swixx Biopharma. О том, что импорт «Прозака» будет прекращен, ни Elli Lilly, ни Swixx Biopharma официально не сообщали.

В американском офисе Elli Lilly вопрос РБК о поставках препарата в Россию переадресовали в Swixx Biopharma. Представитель российского подразделения этой компании, в свою очередь, заверил, что поставки «Прозака» продолжаются и прекращать их на текущий момент не планируется. В Swixx Biopharma также заявили, что, «по информации на соответствующих вебсайтах», лекарство в российских аптеках имеется.

Почему мог пропасть «Прозак»

Согласно закону «Об обращении лекарственных средств», импортеры обязаны предупреждать Росздравнадзор о планах прекращения ввоза в Россию своих лекарств не менее чем за год. В Росздравнадзор такого уведомления относительно «Прозака» не поступало, уточнил представитель Минздрава.

Нехватка лекарства в аптеках может быть связана с техническими проблемами из-за передачи прав от Elli Lilly к Swixx Biopharma, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Для продолжения поставок препаратов американской компании ее новому контрагенту необходимо внести изменения в регистрационные удостоверения всех лекарств, контракты с российскими дистрибьюторами, а также наладить логистику, поясняет эксперт. На это, по его словам, может уйти от шести месяцев до года, когда поставки могут осуществляться с перебоями или не осуществляться вообще.

Ситуация с наличием других препаратов Elli Lilly в аптеках обстоит неоднозначно. Так, например, антидепрессант «Симбалта» доступен почти в половине подключенных к «Мегаптеке» московских аптек. А лекарство для лечения диабета «Трулисити» было только в трех московских аптеках, причем его нехватка фиксировалась еще в конце прошлого года.

Доступны ли в аптеках аналоги

С начала этого года в России было выпущено в оборот 1,8 млн упаковок флуоксетина, что соответствует показателям прошлого года, уточнили РБК в пресс-службе Минздрава. Из них на бренд «Прозак» пришлось чуть более 41 тыс. — то есть чуть больше 2%.

Потребление «Прозака» в России в последние годы росло. Наибольший рост, по данным аналитической компании DSM Group, пришелся на 2022 год, когда его продажи составили 130,8 тыс. упаковок — на 63% больше, чем годом ранее. Увеличился, впрочем, и объем реализации аналогов — на 30,6%. Эксперты связывали рост продаж антидепрессантов в целом с тревожностью россиян из-за новостного и экономического фона, специальной военной операции на Украине и последствий санкций.

В пресс-службе Минздрава отметили, что «признаков дефицита» флуоксетина на российском рынке нет, и заверили, что при необходимости это лекарство можно заменить на препараты с другими международными непатентованными наименованиями — это пароксетин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам.