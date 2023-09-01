Фармацевты в аптеках будут записывать данные всех рецептов клиентов

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С 1 сентября при отпуске лекарств по рецепту фармацевты должны вносить данные рецептов в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), следует из постановления, которое правительство России приняло в марте этого года.

Новые правила отпуска касаются льготных лекарств и препаратов строгого учета, разъяснили в Росздравнадзоре. Пресс-служба ведомства также уточняла, что нововведения относятся и к рецептурным лекарствам, отпускаемым дистанционно. При их продаже аптеки должны передавать реквизиты рецептов (номер, серию и дату) в систему мониторинга.

Минздрав назвал изменения в правилах отпуска препаратов «техническими». «Новые требования коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптек и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан», — заявили в ведомстве. Правила, касающиеся препаратов предметно-количественного учета (к ним относятся сильнодействующие, психотропные, наркотические вещества), помогут снизить риск злоупотребления, отметили в министерстве.

Дополнительная обработка рецептов с внесением данных в систему учета может замедлить обслуживание посетителей, отмечали представители аптек: если человек пришел с несколькими рецептами, на каждый из них придется выбить отдельный чек. Кроме того, участники рынка до сих пор не получили никаких инструкций, какие именно данные передавать и как быть, если разными бланками предусмотрены разные реквизиты, указывала в начале августа ассоциация «СоюзФарма».

В марте этого года в Москве, Московской и Белгородской областях начался трехлетний эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Минздрав утвердил перечень препаратов, доступных для онлайн-заказа: в него вошли 904 наименования. Для дистанционной покупки недоступны вакцины, антидепрессанты, средства для прерывания беременности, лекарства, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за отпуск лекарств строгого учета без рецепта. Теперь за незаконную продажу препаратов должностные лица могут получить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., предприниматели — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлица — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.