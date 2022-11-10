Владелец «Слепой курицы» запустит конкурента ЦУМа вместо H&M в «Афимолле»

В 2023 году на российском рынке товаров роскоши появится новый проект. Владелец люксовых оптик «Слепая курица» летом откроет одноименный универмаг в «Афимолле» с отделами Guсci, Valentino, Saint Laurent и Balenciaga

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Основатель сети премиальных салонов оптики «Слепая курица» в 2023 году откроет люксовый универмаг в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», рассказали РБК три источника среди участников рынка ретейла. Часть площадей, которые заполнит новый ретейлер, ранее занимал магазин шведской сети H&M. Эту информацию подтвердили владелец сети «Слепая курица» Михаил Молчанов и представитель «Афимолла».

Универмаг откроется 1 июня 2023 года, его площадь составит 2,9 тыс. кв. м, рассказал Молчанов. В проекте будут представлены корнеры одежды, обуви и аксессуаров более ста премиальных и люксовых брендов, среди них — Guсci, Valentino, Saint Laurent, Balenciaga, Jil Sander, Woolford, Paris Texas и другие. «Мы уже сделали закупку всех первых линий и основных коллекций на весенне-летний сезон и вскоре начнем подготовку к сезону осень—зима 2023/24 года», — рассказывает предприниматель. Часть поставок будут завезены в Россию напрямую от брендов (речь идет в первую очередь об итальянских компаниях), а такие бренды, как, например, Gucci и Valentino, — через схему параллельного импорта. Ассортимент части брендов в портфеле универмага будет пересекаться с ЦУМом, которым управляет группа Mercury, признает Молчанов, — он и будет главным конкурентом нового люксового игрока. Но своим главным ориентиром в планировании концепции проекта бизнесмен называет лондонский модный универмаг Harrods.

Объем вложений в открытие универмага Молчанов не раскрывает и не уточняет, привлекались ли для этого заемные средства или инвестиции сторонних структур.

Что такое «Слепая курица» Сеть салонов оптики была открыта в 2017 году, она специализируется на продажах медицинских оправ, солнечных очков и аксессуаров мировых люксовых марок. В ее бутиках представлены в том числе товары под брендами Chanel, Celine, Burberry, Gucci, Mont Blanc, Prada. Сегодня сеть насчитывает 15 бутиков в Москве, а также два магазина и медицинский офтальмологический центр в Калуге. В октябре 2022 года под одноименной вывеской «Слепая курица» в «Афимолле» открылся магазин обуви и аксессуаров премиальных марок. После открытия универмага, по словам Молчанова, магазин будет в большей степени ориентирован на линейки спорт-кежуал обуви. На текущий момент магазины «Слепая курица» (включая также флагманскую оптику и монобрендовый магазин Carrera) совокупно занимают в «Афимолле» около 900 кв. м. Михаил Молчанов, согласно данным ЕГРЮЛ, — единственный владелец юридических лиц, связанных с сетью и клиникой, а также самого бренда. В 2021 году выручка ООО «Слепая курица» — операционной компании офтальмологической клиники — составила 464 тыс. руб.

По оценке главы ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марины Малахатько, инвестиции только в оборудование и отделку универмага, без стоимости закупки товаров, составят 400–600 млн руб. Базовая ставка аренды у нового проекта может составить 18–23 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета платежей по эксплуатации и НДС, оценивает эксперт. По ее словам, в условиях контракта предусмотрен также процент от товарооборота. «Условия, разумеется, изменились с поправкой на большой рыночный стресс. Например, в 2019 году условия аренды для этой сделки могли бы быть на 35% выше», — говорит Малахатько.

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля об остановке работы, сокращении бизнеса или уходе из России заявили более тысячи международных компаний. Свои российские магазины временно закрыли крупнейшие мировые fashion-ретейлеры — испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и шведская H&M (H&M, Cos, &Other Stories). Впоследствии H&M принял решение покинуть российский рынок. Дальнейшая работа магазинов сетей Inditex долгое время была под вопросом, пока в октябре группа не приняла решение продать российский бизнес ближневосточному партнеру Daher Group. Тем не менее «Афимолл» уже успел расторгнуть с Inditex договор аренды.

Известные люксовые бренды также в начале марта приостановили работу на российском рынке и временно закрыли свои бутики. Такое решение приняли, например, крупнейшие французские дома LVMH, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и др.), Chanel, Hermes, Cartier. Позднее ЕС ввел запрет на поставки в Россию предметов роскоши стоимостью свыше €300. В сентябре США также снизили пороговое значение стоимости по экспорту предметов роскоши с $1 тыс. до $300. В ответ на все экспортные санкции ЕС, США и ряда других стран российский Минпромторг снял с бизнеса ответственность за ввоз продукции без согласия ее правообладателей, разрешив параллельный импорт товаров из специального перечня.

Опубликованный летом прогноз CORE.XP предполагает, что при развитии негативного сценария (сохранении текущих геополитических условий и освобождении ретейлерами части занимаемых площадей) общий уровень свободных площадей в торговых центрах Москвы по итогам 2022 года может достигнуть 15–20%.

Как эксперты оценивают перспективы проекта

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева напоминает, что у люксовой продукции своя целевая аудитория и чаще всего постоянные клиенты, которые в меньшей степени зависят от внешних факторов. «С учетом временного закрытия многих люксовых бутиков и сложностей с логистикой происходит проседание данного ценового сегмента. Целевая аудитория сейчас стала чаще прибегать к байерам из других стран для покупок или к ресейлерам», — говорит эксперт.

Ранее гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс подчеркивала, что интерес к закупщикам увеличивался по мере нарастания информации о приостановке работы или уходе брендов с рынка.

«Рынок люкса в этом году продержался за счет курсовой разницы, но, разумеется, и продажи, и проходимость упали с учетом того, что большая часть люксовых розничных магазинов вообще была закрыта», — говорит Малахатько.

Риски проекта владельца «Слепой курицы» эксперт видит в том, что это новый большой формат, которого раньше не было у оператора. «До сих пор у нас было всего три локальных игрока в люксовом сегменте — Mercury, Bosco и петербургская «Бабочка». Сможет ли новичок потеснить грандов? — рассуждает Малахатько. — Но главные проблемы все те же, что у всех, — логистика и стабильное пополнение коллекций, работа с наценкой и шириной ассортимента с учетом санкционных ограничений».

При наличии качественного и актуального ассортимента товаров и услуг в новом универмаге у потребителя будет возможность совершать покупки офлайн, а у ретейлера — укрепить свои позиции на рынке, считает Хакбердиева. «Мы наблюдаем активное развитие форматов универмагов с начала 2022 года», — напоминает эксперт. Так, в конце лета был открыт универмаг «Телеграф», представляющий московских дизайнеров, в ТРЦ KazanMall (Казань) открылось пространство с коллекциями российских брендов и дизайнеров O DA BRANDS, а в омской «Меге» — проект «Теплица».