Как власти планируют снизить цены на бензин и закрыть серый экспорт

Власти подготовили «кардинальные меры», которые используют при необходимости для удержания оптовых цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Но заградительные пошлины могут привести к дефициту, предупреждают нефтяники

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минэнерго подготовило «более кардинальные меры», чтобы удержать или даже снизить оптовые цены на бензин и дизель, заявил в среду, 20 сентября, вице-премьер Александр Новак в ходе Промышленно-энергетического форума в Тюмени. О каких именно инструментах идет речь, он не уточнил.

Меры будут приниматься при необходимости, но сейчас на рынке нет дефицита нефтепродуктов, производство растет, а оптовые цены уже пошли вниз, уточнил Новак. «Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем [его] применить», — сказал вице-премьер.

Правительство в ближайшие дни предпримет «радикальные шаги» по прекращению серого экспорта нефтепродуктов (топливо покупается на внутреннем рынке и вывозится за рубеж) и подготовит системные меры, для того чтобы не допустить топливный дефицит в будущем, сказал чуть раньше первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на пленарном заседании Госдумы. По его словам, необходимо донастраивать текущую систему с компенсациями нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер), поскольку она эффективно работала до начала лета 2023 года. «Демпфер компенсирует [нефтяным компаниям] 68% по бензину, 65% по дизелю разницы с экспортной альтернативой», — отметил чиновник. На фоне дефицита топлива в Европе и девальвации рубля этих компенсаций оказалось недостаточно, поэтому топливо стали больше экспортировать, а не поставлять на внутренний рынок, пояснил он. По подсчетам Сорокина, разница между внутренней ценой и экспортной альтернативой до сих пор остается существенной — она превышает 20 тыс. руб. за тонну.

Из-за чего выросли цены на топливо Оптовые цены на бензин начали сильно расти весной 2023 года на фоне объявления планов Минфина по сокращению вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо, с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс в конце июля. В августе начали также быстро расти оптовые цены на дизель. По оценкам главы Минэнерго Николая Шульгинова, с начала 2023 года объем серого экспорта топлива достиг нескольких миллионов тонн при производстве 21,8 млн т бензина и 44,1 млн т дизеля за первое полугодие. Вслед за оптовыми ценами росли и розничные. По данным Росстата, к 17 сентября накопленный рост стоимости бензина и дизеля составил 9,35 и 9,44%, к концу декабря 2022 года при общей накопленной инфляции на уровне 4,03%. К концу лета участники рынка также сообщали о нехватке топлива на АЗС в южных регионах России. В середине сентября Шульгинов объяснил, что в этих регионах перебои с топливом возникли из-за попыток создать искусственный дефицит.

«Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть», — признал президент Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форуме, добавив, что «в целом» нефтяные компании и Белый дом договорились, как действовать в этой ситуации.

РБК разбирался в сценариях разрешения топливного кризиса.

Сценарий I. Заградительная пошлина

Среди одной из основных мер по стабилизации топливного рынка, которая рассматривалась на совещании у Новака с участием Минэнерго и Минфина 15 сентября, — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну для всех нефтепродуктов. Сейчас экспортная пошлина для светлых нефтепродуктов и масел составляет $6,4 за тонну, а для темных — $21,4 за тонну. Об обсуждении такой заградительной пошлины рассказывали источники РБК, ТАСС, «Интерфакса».

Чиновники и представители нефтяных компаний отказывались комментировать это официально. Но 20 сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков подтвердил, что такая мера обсуждается. Он признал, что поначалу благодаря этому механизму на внутреннем рынке появятся излишки топлива и снизятся оптовые цены. Но если такие меры будут недостаточно точно просчитаны, это может привести к дефициту топлива, предупредил топ-менеджер. Он пояснил, что из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ в России и, соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти. В итоге из-за этого возникнет нехватка бензина и дизтоплива.

Заградительная экспортная пошлина на нефтепродукты может быть эффективна лишь на относительно коротком временном промежутке, объясняет главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Петролеум Трейдинг» (крупный трейдер) Андрей Дьяченко. Нефтепереработчики формируют краткосрочные планы по производству нефтепродуктов, собирая информацию от покупателей за один-три месяца, рассказывает он. Эта мера, если ее применят власти, будет действовать до тех пор, пока на рынке есть уже произведенный или уже запланированный к производству объем топлива, который мог быть вывезен. В случае резкого увеличения пошлины значительная часть топлива останется в России, что приведет к снижению внутренних цен, прогнозирует он. Но после начала планирования нового цикла спрос со стороны тех, кто раньше отправлял товар на экспорт, снизится, а значит, и снизится и объем переработки, в итоге кризис только усугубится, заключает эксперт.

Введение экспортной пошлины без компенсаций со стороны правительства будет демотивировать НПЗ перерабатывать нефть в привычных объемах из-за невыгодности, поэтому теоретически риски дефицита топлива на рынке действительно возрастают, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. К этому добавляется рост мировых цен на нефть и слабый рубль. Падение биржевых цен на популярные виды топлива — краткосрочный эффект, уверен он.

По словам Сорокина, заградительная пошлина является лишь одной из возможных мер по стабилизации рынка. Он признает, что в случае ее применения важен вопрос компенсации для тех НПЗ, которые будут добросовестно поставлять топливо на внутренний рынок. 15 сентября источники сообщали, что по планам властей те заводы, которые поставляют топливо не только на экспорт, но и на внутренний рынок, смогут вернуть уплаченную повышенную пошлину. Решение с пошлиной — скорее временная мера, а ее повышение при предоставлении компенсаций со стороны властей уравновесит интересы переработчиков и в теории не должно оказать серьезного влияния на внутренний рынок, прогнозирует Жарский.

Слухи о введении заградительной пошлины уже привели к падению биржевых цен на бензин на 7% за последние два дня, рассказал в Госдуме первый замглавы Минэнерго. Так, стоимость бензина марки «Регуляр-92» снизилась с пиковых 70,508 тыс. руб. за тонну (зафиксирована 18 сентября) на 6,9%, до 65,651 тыс. руб. за тонну. АИ-95 упал почти на 10% по сравнению с рекордными 76,876 тыс. руб. за тонну 7 сентября, до 69,272 тыс. руб. за тонну. Дизель подешевел на 2,12%, до 73,447 тыс. руб. за тонну, впервые с 29 августа.

Сценарий II. Меры по ограничению экспорта

Другие меры по ограничению вывоза нефтепродуктов включают три варианта: составление списка экспортеров, введение лицензирования экспорта и полный запрет на экспорт топлива. О том, что первые два варианта обсуждаются в правительстве, глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил еще в августе. Против списка экспортеров выступило Минэкономразвития, которое взамен предложило лицензировать экспорт: при лицензировании не нужно будет публиковать список экспортеров и их агентов, что опасно в условиях западных санкций. В правительстве сейчас также рассматривается вариант полного временного запрета на экспорт топлива для насыщения рынка, говорил собеседник ТАСС после совещания у Новака 15 сентября.

Глава «Газпром нефти» считает, что идея составления списка специальных экспортеров «имеет право на существование». «Но нужен ее тщательный анализ для принятия итогового решения», — добавил он. А в случае полного запрета экспорта нефтепродуктов некоторые НПЗ будут вынуждены закрыться, говорил РБК источник, близкий к участникам совещания в правительстве. Поэтому он назвал маловероятным, что власти прибегнут к этому варианту.

Составление списка экспортеров или введение лицензирования экспорта не могут полностью устраивать крупнейших и средних игроков на рынке, полагает Жарский. Потенциальные ограничивающие или запрещающие экспорт меры будут стимулировать поставки на внутренний рынок, но непонятно, насколько они будут эффективны для переработки, предупреждает зампред наблюдательного совета объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Для снижения рисков топливных кризисов правительство может создать логистические хабы для хранения нефтепродуктов в центрах потребления, а не в центрах производства, предлагает Дьяченко. По его мнению, нефтебазы обходятся дешевле НПЗ, для их строительства требуется меньше и денег, а эффект появляется намного быстрее.