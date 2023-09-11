Минэнерго заявило о миллионах тонн серого экспорта бензина

С начала года объем серого экспорта топлива достиг нескольких миллионов тонн, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Это одна из основных причин рекордных оптовых цен на бирже

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

С начала этого года объем серого экспорта топлива составил несколько миллионов тонн, в ближайшее время он будет ограничен, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «РИА Новости» в рамках Восточного экономического форума.

Так, за первое полугодие производство бензина в России выросло на 4,6%, до 21,8 млн т, а дизеля — на 7,3%, до 44,1 млн т. Одновременно биржевые продажи АИ-92 снизились на 15,1%, до 2,58 млн т, АИ-95 — на 3,7%, до 1,6 млн т, а дизеля — выросли на 5,6%, до 6,6 млн т.

«В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность», — сказал Шульгинов. На сером экспорте пытаются заработать те трейдеры, кто покупает бензин по более низким внутренним ценам, а продает на экспорт по более высоким, пояснил министр. Для его ограничения сейчас рассматриваются все варианты, приоритетным из них служит создание списка уполномоченных экспортеров. В августе Шульгинов говорил, что рассматривается также введение лицензирования экспорта.

Минэнерго уже внесло проект указа о запрете серого экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента, говорил замглавы ведомства Павел Сорокин 6 сентября. По его словам, документ находится в финальной стадии согласования. Если он будет принят, то экспортировать нефтепродукты смогут лишь нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Но Шульгинов пояснил журналистам, что этот документ касается только подходов и критериев, он не финальный и не содержит конкретные наименования НПЗ.

В начале сентября оптовые цены на топливо достигли рекордных показателей. Так, 8 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПб МТСБ) стоимость АИ-95 составила 76,797 тыс. руб. за 1 т (чуть меньше рекордной), АИ-92 — 66,942 тыс. руб. за 1 т, а дизеля — 70,071 тыс. руб. за 1 т. В рознице рост цен на бензин и дизель 4 сентября к концу декабря 2022-го составил 7,67 и 5,45% соответственно, что ниже общей накопленной инфляции с начала этого года (3,76%).

Ускорение роста цен на бензин началось в конце апреля — начале мая, после того как Минфин объявил о планах снизить вдвое размер бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливный демпфер), с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. Министр финансов Антон Силуанов впервые рассказал об этой идее в апреле, а в конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит возможности манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива, сообщили в ее пресс-службе в понедельник, 11 сентября. «Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев». ФАС также проанализирует цепочку формирования ценообразования от закупки на НПЗ до реализации потребителям и в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.