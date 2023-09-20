Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля

Заградительная пошлина на нефтепродукты может создать излишки на внутреннем рынке поначалу, но потом приведет к нехватке топлива, предупредил глава «Газпром нефти». Эта мера помешает серому экспорту топлива, парируют в Минэнерго

Фото: Дмитрий Верхоробин / Газпром Нефть / ТАСС

Заградительная пошлина на нефтепродукты, которая сейчас обсуждается в правительстве, на коротком отрезке времени может привести к излишку топлива и снижению внутренних цен, сказал журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Промышленного-энергетического форума в Тюмени 20 сентября. Но если такие меры будут недостаточно точно просчитаны, это может привести к дефициту на рынке моторных топлив, предупредил он.

Дюков пояснил, что из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ в России и, соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти. В итоге это может привести к нехватке топлива, заключил он.

15 сентября стало известно о том, что на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием Минэнерго и Минфина обсуждалось повышение экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за т для всех нефтепродуктов в качестве одной из возможных мер по стабилизации топливного рынка. На текущий момент экспортная пошлина для светлых нефтепродуктов и масел составляет $6,4 за т, а для темных — $21,4. Но тогда чиновники и представители нефтяных компаний это не комментировали.

Обсуждение возможного введения заградительной пошлины уже повлияло на снижение оптовых цен на топливо в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). 20 сентября АИ-92 снизился с пиковых 70,508 тыс. руб. за т (зафиксирована 18 сентября) на 6,9%, до 65,651 тыс. руб. за т. Бензин марки «Премиум-95» подешевел почти на 10% по сравнению с рекордным уровнем (76,876 тыс. руб. за т 7 сентября), до 69,272 тыс. руб. за т. Дизель подешевел на 2,12%, до 73,447 тыс. руб. за т. За последние два дня падение биржевых цен на бензин составило 7% «только на слухах о мерах на топливном рынке», по дизельному топливу тоже наблюдается снижение биржевых цен, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе пленарного заседания Госдумы 20 сентября.

По поводу альтернативного предложения, которое обсуждается в правительстве уже несколько месяцев, — введения списка специальных экспортеров топлива — Дюков сказал, что «идея имеет право на существование», но при этом нужно тщательно проанализировать ее для принятия итогового решения. В августе глава Минэнерго Николай Шульгинов заявлял, что для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов рассматриваются два варианта: составление списка экспортеров и введение лицензирования экспорта.

Глава «Газпром нефти» считает, что дефицит топлива на внутреннем рынке возник из-за роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке и ослабления курса рубля. «Это привело к ситуации, когда нетбэк (экспортная цена за вычетом транспортных расходов. — РБК) стал выше внутренних цен, что стимулирует различных трейдеров, экспортеров осуществлять закупки топлива на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая при этом прибыль», — отметил он. Стоимость ближайшего, ноябрьского фьючерса Brent на ICE составляет $93,59 за баррель, а 19 сентября она превышала $95 за баррель.

Правительство в ближайшие дни предпримет «радикальные шаги» по прекращению серого экспорта нефтепродуктов и примет системные меры по недопущению дефицита топлива в будущем, пообещал Сорокин депутатам. По его словам, заградительная пошлина является одной из возможных мер по стабилизации рынка, но важен вопрос компенсации для НПЗ. 15 сентября сообщалось, что добросовестные заводы, поставляющие топливо не только на экспорт, но и на внутренний рынок, смогут рассчитывать на компенсацию уплаченной повышенной пошлины.

Отменять налоговый маневр не нужно, и надо продолжать донастраивать текущую систему с компенсациями нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер), считает замглавы Минэнерго. По его мнению, выстроенная система эффективно работала до начала лета 2023 года. «Демпфер компенсирует [нефтяникам] 68% по бензину, 65% по дизелю разницы с экспортной альтернативой», — отметил Дюков. Но на фоне девальвации рубля и дефицита топлива в Европе этих компенсаций оказалось недостаточно, поэтому топливо стали больше отправлять за рубеж, а не на внутренний рынок, добавил чиновник.

Стоимость бензина начала быстро расти весной 2023 года после того, как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям (топливный демпфер), с 60 млрд до 30 млрд руб. В конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.