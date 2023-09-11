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В Минэнерго назвали причину перебоев с топливом на юге России

Минэнерго: дефицит топлива на юге России был создан искусственно
Сюжет
ВЭФ
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На юге России возникли перебои с топливом из-за попыток создать искусственный дефицит, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия», — сказал он. Министр подчеркнул, что потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.

Летом региональные аграрии пожаловались на дефицит топлива: на заправках исчезал бензин, аграрные регионы страдали от нехватки и подорожания дизельного топлива. Гендиректор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов сообщал «Известиям», что нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам.

В Минэнерго по результатам совместной проверки с Минсельхозом говорили, что сложности с ритмичностью поставок топлива сельхозпроизводителям на региональных нефтебазах могут быть связаны с высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон.

Министерство рекомендовало нефтяным компаниям «изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны». Помимо этого Минэнерго сообщило, что заключило соглашение с ОАО «РЖД» и нефтяными компаниями по точечному решению возникших проблем.

Теги
Минэнерго топливо дефицит
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