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Путин заявил, что правительство занимается проблемой роста цен на бензин

Путин: правительство и производители занимаются ситуацией с ценами на бензин
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ВЭФ
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Правительство не среагировало вовремя на ситуацию с ценами на топливо, однако кабмин вместе с производителями договорились, как действовать в ближайшее время. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин, РБК вел трансляцию его выступления.

«Были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть», — заявил глава государства.

Глава государства заявил, что «в целом» производители и правительство договорились, как действовать по этому вопросу.

Рост цен на бензин в России продолжается не первый месяц в связи с увеличением биржевой стоимости топлива. В июле вице-премьер Александр Новак говорил, что биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта. Он добавил тогда, что это позволит увеличить объемы реализации топлива на бирже. 30 августа он отметил, что на внутреннем рынке топлива нет дефицита предложения и наблюдается баланс. В то же время правительство прорабатывает меры для стабилизации ситуации на рынке.

В начале августа правительство обязало нефтяников увеличить минимальную долю продажи бензина на 1 п.п., с 12 до 13% от производства. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 12 сентября, цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России составила 75 577 руб., за сутки цена снизилась на 1,07%. Стоимость бензина марки «Регуляр-92» составляет 68 262 руб., цена по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,98%.

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