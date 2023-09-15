Власти допустили повышение пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну

Кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо, один из них — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Нефтекомпании выступают против. Второй вариант — запрет экспорта — маловероятен, говорит источник РБК

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство в качестве стабилизации цен на топливо рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Обсуждение этой меры в правительстве РБК подтвердил источник, близкий к участникам совещания у вице-премьера Александра Новака 15 сентября.

Собеседник РБК назвал маловероятным, что правительство прибегнет ко второму варианту, о котором сообщил ТАСС, — полному запрету экспорта нефтепродуктов на определенный срок. В этом случае некоторым НПЗ придется закрываться, говорит он. В мае о том, что для предотвращения дефицита правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт и увеличения объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже, писал Reuters, но министр энергетики Николай Шульгинов это опровергал.

Как передает «Интерфакс», пошлину в размере $250 за тонну предлагается ввести как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

Источник, близкий к одному из трейдеров нефтепродуктами, отметил в разговоре с РБК, что это пока предложение, а не решение, и нефтяные компании против. Главный вопрос заключается в механизме возмещения пошлины, но критерии по поставкам (то есть достаточно ли этих поставок) на внутренний рынок и на биржу непонятны.

Собеседник РБК сказал, что если подсчитать примерные значения, то экспортная альтернатива сейчас составляет 123 тыс. руб. за тонну для дизельного топлива, отмечает источник. Внутренняя цена — 73,758 тыс. руб. за тонну, демпфер составляет 19 тыс. руб, а пошлина — 23,75 тыс. руб., говорит источник РБК.

С сентября экспортная пошлина на нефть выросла на $4,5 по сравнению с августом и составила $21,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличилась до $6,4 за тонну, на темные — до $21,4. Размер пошлины власти устанавливают ежемесячно, он коррелирует с ценой на нефть — как правило, ее повышение в период, предшествующий месяцу, на который устанавливается пошлина, влечет за собой увеличение пошлины.

В конце августа Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива, включая создание списка экспортеров, оптимизацию графика ремонтных работ на НПЗ и увеличение нормативов минимального уровня поставок топлива на биржу. Обсуждение идет на фоне роста цен на бензин, который продолжается не первый месяц. 15 сентября биржевые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну.

Президент Владимир Путин, говоря на этой неделе о росте стоимости бензина, заявил, что правительство не среагировало своевременно на рост цен на нефть на мировом рынке, но в целом производители и власти договорились между собой, как они будут действовать в ближайшее время.