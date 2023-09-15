 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Египетская сила: почему «тестя принцессы Дианы» считают самозванцем Pro, 00:00
Убытки «Спартака» и рекорды «Зенита». Главное о трансферах клубов РПЛ Спорт, 00:00
Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам за отказ от зерна Политика, 15 сен, 23:56
«Роскосмос» назвал сроки расследования крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 15 сен, 23:26
Байден проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии Политика, 15 сен, 23:21
Корабль «Союз» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС Технологии и медиа, 15 сен, 23:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Власти допустили повышение пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну Экономика, 15 сен, 22:53
Борисов назвал причину гибели «Луны-25» Технологии и медиа, 15 сен, 22:36
Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения Политика, 15 сен, 22:31
Почему на киберриски стали обращать внимание топ-менеджеры РБК и Kaspersky, 15 сен, 22:00
«Кинопоиск» покажет старуху-процентщицу XXI века и стояновского Брежнева Life, 15 сен, 21:45
«Цифра брокер» уточнил перечень бумаг для возможной вынужденной продажи Инвестиции, 15 сен, 21:44
СКА проиграл московскому «Динамо» и повторил худший старт в КХЛ Спорт, 15 сен, 21:39
Экономика ,  
0 

Власти допустили повышение пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну

Власти допустили повышение пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен
Кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо, один из них — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Нефтекомпании выступают против. Второй вариант — запрет экспорта — маловероятен, говорит источник РБК
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство в качестве стабилизации цен на топливо рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Обсуждение этой меры в правительстве РБК подтвердил источник, близкий к участникам совещания у вице-премьера Александра Новака 15 сентября.

Собеседник РБК назвал маловероятным, что правительство прибегнет ко второму варианту, о котором сообщил ТАСС, — полному запрету экспорта нефтепродуктов на определенный срок. В этом случае некоторым НПЗ придется закрываться, говорит он. В мае о том, что для предотвращения дефицита правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт и увеличения объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже, писал Reuters, но министр энергетики Николай Шульгинов это опровергал.

Как передает «Интерфакс», пошлину в размере $250 за тонну предлагается ввести как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

Источник, близкий к одному из трейдеров нефтепродуктами, отметил в разговоре с РБК, что это пока предложение, а не решение, и нефтяные компании против. Главный вопрос заключается в механизме возмещения пошлины, но критерии по поставкам (то есть достаточно ли этих поставок) на внутренний рынок и на биржу непонятны.

Собеседник РБК сказал, что если подсчитать примерные значения, то экспортная альтернатива сейчас составляет 123 тыс. руб. за тонну для дизельного топлива, отмечает источник. Внутренняя цена — 73,758 тыс. руб. за тонну, демпфер составляет 19 тыс. руб, а пошлина — 23,75 тыс. руб., говорит источник РБК.

С сентября экспортная пошлина на нефть выросла на $4,5 по сравнению с августом и составила $21,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличилась до $6,4 за тонну, на темные — до $21,4. Размер пошлины власти устанавливают ежемесячно, он коррелирует с ценой на нефть — как правило, ее повышение в период, предшествующий месяцу, на который устанавливается пошлина, влечет за собой увеличение пошлины.

Читайте на РБК Pro
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше

В конце августа Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива, включая создание списка экспортеров, оптимизацию графика ремонтных работ на НПЗ и увеличение нормативов минимального уровня поставок топлива на биржу. Обсуждение идет на фоне роста цен на бензин, который продолжается не первый месяц. 15 сентября биржевые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну.

Президент Владимир Путин, говоря на этой неделе о росте стоимости бензина, заявил, что правительство не среагировало своевременно на рост цен на нефть на мировом рынке, но в целом производители и власти договорились между собой, как они будут действовать в ближайшее время.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Георгий Смирнов, Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефтепродукты экспорт нефтепродуктов экспортные пошлины цены на бензин правительство
Материалы по теме
Путин заявил, что правительство занимается проблемой роста цен на бензин
Политика
Новак заявил о балансе биржевых цен на бензин на фоне рекордного роста
Экономика
Минэнерго заявило о миллионах тонн серого экспорта бензина
Бизнес