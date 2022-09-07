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Закрытие магазинов не помешало Zara оформлять новые товары в России

Несмотря на приостановку работы магазинов в России, владелец Zara продолжает выполнять бюрократические процедуры, получая на свои товары необходимые декларации и сертификаты. РБК спросил юристов, зачем ему это может понадобиться
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские юридические лица испанского холдинга Inditex (сети Zara, Bershka, Oysho, Massimo Dutti), остановившего продажи в марте 2022 года из-за последствий начала военной спецоперации, продолжают регистрировать сертификаты и декларации соответствия продукции. Последние документы от флагманского бренда Zara были зарегистрированы в едином реестре Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) 10 августа и 1 сентября 2022 года, выяснил РБК.

В первых числах марта Inditex объявил о временном закрытии более 500 магазинов своих сетей и прекращении онлайн-продаж продукции, объяснив это тем, что не может «гарантировать непрерывность операций» в стране. По данным Inditex, на Россию в 2021 году приходилось около 8,5% прибыли группы до вычета налогов и процентов. В 2021 году этот показатель составлял €4,3 млрд.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Тем не менее юрлица сети Zara и Zara Home продолжали регистрировать декларации соответствия технического регламента Таможенного союза на детские купальные изделия, трикотаж, головные уборы, постельные принадлежности, обувь и одежду для взрослых, предметы декора. В российском и испанском офисах Inditex не ответили на запросы РБК.

Исходя из номеров таможенных деклараций, указанных в сопроводительной документации, товары ввезены как в прошлом году, так и в текущем. Например, в одной из деклараций соответствия на фарфоровую посуду Zara Home можно обнаружить, что таможенная декларация на нее была зарегистрирована 8 июня 2022 года, на эту же дату есть декларация Zara таможенного органа на детскую верхнюю одежду. А в сертификатах соответствия, полученных после начала марта 2022 года, также фигурирует продукция, таможенные декларации на которую были поданы в мае текущего года.

После 5 марта были зарегистрированы сертификаты соответствия и декларации других сетей группы: Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear. Большая часть документов указывает на то, что продукция ввезена в Россию после марта 2022 года.

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Последняя декларация соответствия основного конкурента Inditex — шведского ретейлера H&M Group (владеет сетями H&M, Arket, Cos, Monki, &Other Stories), также объявившего о приостановке продаж в начале марта, — была зарегистрирована 7 апреля. В июле ретейлер принял решение покинуть российский рынок и временно открыл часть магазинов своих сетей, чтобы распродать остатки товара.

Зачем получают сертификаты и декларации соответствия

Большинство товаров, которые продаются в России, должны соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для товаров, которые подлежат обязательной сертификации и декларированию, есть специальный реестр. Поэтому декларации и сертификаты соответствия (на товары с более строгими требованиями безопасности) нужны для ввода в оборот продукции производителя или импортера.

Так, декларация соответствия удостоверяет, что продукция соответствует требованиям нормативных документов, принятым нормам технических регламентов или ГОСТов. В сертификате соответствия аккредитованный орган (например, специализированная лаборатория) подтверждает безопасность продукции и ее соответствие стандартам. Документы в зависимости от типа в среднем могут действовать от года до пяти лет.

В пресс-службе Росаккредитации РБК пояснили, что декларации в реестре регистрируются в автоматизированном режиме самим заявителем (за исключением случаев отдельных требований). Срок их получения зависит от самого юрлица: в течение какого времени им будут собраны доказательные документы и проведены соответствующие испытания. Сведения о выданных сертификатах передают в службу органы сертификации.

Сами сроки внесения сведений о декларациях и сертификатах довольно короткие, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова, до трех рабочих дней. А вот срок испытаний зависит от вида продукции и испытательной лаборатории, в среднем они могут занимать несколько месяцев.

Лукьянова полагает, что разрешительная документация нужна компании для того, чтобы продавать свои товары через посредников или на маркетплейсах. Продукция сетей Inditex начала появляться в продаже на Wildberries в июне 2022 года. «Действующие свидетельства пригодятся и при продаже бизнеса», — считает адвокат.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Бизнес в стране может быть продан или передан де-юре неаффилированным с учредителем лицам, а продается он, как показывает практика последних месяцев, вместе с юрлицом, главными активами которого помимо договоров аренды и недвижимого имущества являются в том числе сертификаты и декларации», — говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он отмечает, что вне зависимости от того, какое будущее предпочтет для своих брендов Inditex в России, товары необходимо будет продать хоть в розницу, если магазины будут сохранены, хоть оптовикам, хоть в рамках ликвидации юрлица.

Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров также считает, что компания действует на перспективу. «Представительство компании продолжает работу, и оформление разрешительной документации — задел на будущее, в том числе и в случае, если ретейлер вновь откроет магазины», — говорит Бурмистров.

Сам Inditex четкого решения о продолжении работы в России не озвучивал, но ранее генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас говорил о желании открыть магазины, «когда представится возможность».

Авторы
Теги
Анна Левинская
Zara H&M санкции против России магазины Inditex
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