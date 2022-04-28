OMV опровергла сообщение о планах открыть счет для оплаты газа в рублях

О том, что в австрийской компании намерены так поступить, сообщили источники Financial Times. В OMV информацию опровергли, отметив, что работают над альтернативными решениями

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрийская нефтегазовая OMV не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа, сообщили «РИА Новости» в компании. Там отметили, что работают над решением, которое не нарушит санкции Евросоюза.

РБК направил запрос в пресс-службу OMV Group.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что несколько крупных европейских компаний по требованию Кремля перейдут на оплату российского газа в рублях. Кроме OMV, издание в числе таких компаний называло также германскую Uniper. По данным издания, они намерены открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии.

Еще до этой публикации ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера написали, что OMV приняла условия оплаты в российской валюте. Нехаммер после этого заявил, что компания продолжает платить за газ в евро, а сообщения об обратном являются дезинформацией.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами (в список входят, в частности, все члены ЕС). Такие покупатели должны открыть в российском банке два счета: валютный и рублевый. На валютный счет будет зачисляться оплата, банк будет конвертировать ее и зачислять на рублевый счет, откуда деньги будут поступать продавцу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата газа в рублях станет нарушением антироссийских санкций, и призвала компании не соглашаться на это требование.

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Bloomberg 27 апреля сообщил, что десять европейских покупателей открыли в Газпромбанке счет для оплаты поставок газа в рублях, а четыре уже произвели оплату.