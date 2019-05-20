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Бизнес ,  
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Перед банкротством у крупнейшего независимого НПЗ появился новый акционер
Летом 2018 года у проблемного Антипинского НПЗ появился новый акционер — Владимир Калашников, работавший с Сергеем Собяниным в Тюменской области. Сейчас его партнер готов купить актив у Сбербанка и за три года погасить его долги
Антипинский НПЗ (Фото: Annpz.ru)

Покупка перед банкротством

Как стало известно РБК, летом 2018 года Владимир Калашников, работавший с Сергеем Собяниным, когда тот возглавлял Тюменскую область, стал совладельцем крупнейшего в России независимого нефтеперерабатывающего завода — Антипинского НПЗ в Тюменской области (способен перерабатывать 9 млн т нефти в год). Он выкупил 50% кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% завода, у бизнесмена Игоря Макарова.

Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, рассматривавшего иск Калашникова к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая в июле 2018 года одобрила его ходатайство о приобретении у Макарова Areti Gasenergy Limited, владеющей 50% Vikay. «В ФАС России поступило <...> ходатайство В.Л. Калашникова о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО «Новый поток» и АО «Антипинский НПЗ», в результате приобретения В.Л. Калашниковым 100% акций Areti Gasenergy Limited», — говорится в решении. ФАС одобрила сделку, но выдала покупателю предписание, его Калашников и пытался оспорить, но проиграл. «Предписание касалось утверждения торговой политики [Антипинского НПЗ] и реализации товара на бирже», — сказал РБК представитель ФАС, отказавшись от подробностей.

Принадлежность Калашникова к числу совладельцев Антипинского НПЗ подтверждается и данными кипрского реестра: с 22 декабря 2017 года двумя равноправными акционерами Vikay являлись основатель группы «Новый поток» (до последнего времени помимо Антипинского НПЗ она управляла еще двумя заводами — Марийским и Афипским) Дмитрий Мазуров и Areti Gasenergy Limited, которая затем была переименована в Horsewell Investments Ltd. — эта компания с 17 января 2019 года принадлежит Калашникову, следует из реестра.

Калашников, действительно, получил 50% Vikay летом 2018 года, подтвердил РБК знакомый акционеров Антипинского НПЗ. Он выкупил долю у Макарова в своих интересах, но с согласия Мазурова, у которого было преимущественное право выкупа по акционерному соглашению, добавил знакомый Калашникова. Детали сделки они не раскрывают.

Один из источников РБК утверждает, что Макаров покупал долю в Vikay в декабре 2017 года под обещание инвестировать $200 млн в предприятия «Нового потока», в том числе Антипинский НПЗ.

Представитель Макарова не ответил на запрос РБК, с Калашниковым связаться не удалось.

Калашников должен был стать временным владельцем акций Vikay для их последующей перепродажи бывшему топ-менеджеру Газпромбанка Андрею Зокину, рассказывает знакомый акционеров Антипинского НПЗ. Но в конце 2018 года сделка с Зокиным сорвалась, а операционный контроль над заводом перешел его главному кредитору и владельцу золотой акции — Сбербанку, на который приходится большая часть из $3 млрд долга предприятия.

Бизнес
Крупнейший в России независимый НПЗ начал подготовку к банкротству

30 апреля гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов, назначенный Сбербанком, уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей. Он также запросил у банков-кредиторов (помимо Сбербанка это Промсвязьбанк, МКБ и «Абсолют») и акционеров дополнительное финансирование. 16 мая «Транснефть» сообщила, что прекратила поставки нефти на этот завод и что он «снялся с плана месяца», то есть до конца мая они не будут возобновлены.

Давний знакомый Собянина

Владимир Калашников с 2008 года входил в совет директоров Антипинского НПЗ и отвечал за связи с органами власти, с тех пор у него был опцион на 25% завода, который он получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании НПЗ, рассказывал РБК Мазуров. Но этот опцион Калашников не реализовал — все опционы были расторгнуты, когда в декабре 2017 года новым совладельцем Vikay стал Игорь Макаров, собиравшийся заняться стратегическим планированием в «Новом потоке». Но уже через полгода он разочаровался в активе и начал искать покупателей на свою долю.

Калашников — выходец из Ханты-Мансийска, он давно дружит с Собяниным, рассказывал РБК один из знакомых столичного мэра и подтверждали два бизнесмена и два бывших чиновника из Тюменской области, где началась политическая карьера Собянина. В конце 1990-х Калашников был советником Собянина, когда тот возглавлял Думу Ханты-Мансийского автономного округа. Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в Петербурге. Когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, говорила РБК в 2016 году представитель столичного мэра.

В пятницу, 17 мая, она не ответила на запрос РБК.

Летом 2005 года Собянин, будучи губернатором Тюменской области, приезжал на стройку Антипинского НПЗ и поручил проработать выделение дополнительного участка в 24 га предприятию. Собянин также помог с подключением НПЗ к магистральному нефтепроводу «Транснефти». Формула стандартная, говорил РБК Мазуров: «Пишешь обращение на губернатора: в целях реализации такого-то инвестиционного проекта просим поддержать». Губернатор же направляет соответствующее письмо в «Транснефть», пояснял Мазуров: «Иначе нас могут не услышать».

Претендент на завод

В пятницу, 17 мая, стало известно, что петербургская компания «Сибнефтегазпереработка», среди учредителей которой Анатолий Щуровский, партнер Калашникова по бизнесу, направила письмо главе Сбербанка Герману Грефу с предложением выкупить Антипинский НПЗ и принадлежащие заводу нефтегазовые месторождения в Оренбургской области (запасы оцениваются в более 40 млн т), а также погасить все кредиты перед этим банком в течение трех лет.

«Процесс выкупа будет происходить под финансовым контролем Сбербанка», — говорится в письме гендиректора «Сибнефтегазпереработки» Ильи Гилева на имя Грефа, копия которого есть у РБК. Гилев подтвердил РБК подлинность документа, оценив стоимость активов завода в $150–200 млн (без учета долгов). Он не уточнил, на какие средства планирует выкупать активы и долги, но отметил, что у него есть «зарубежные партнеры», которые занимаются профильным бизнесом — нефтетрейдеры со своей нефтепереработкой в Европе: «С ними достигнуты договоренности, без этого мы бы не вышли с предложением в Сбербанк».

Первым об этом письме сообщил «РБК Тюмень».

Щуровский, которому принадлежит 50% «Сибнефтегазпереработки» (данные СПАРК), созданной в феврале 2019 года, — член совета директоров Антипинского НПЗ и давний партнер Калашникова по нескольким компаниям. Так, они вместе были совладельцами компании «Рузское», занимающейся капиталовложениями, а затем она полностью перешла Щуровскому. В совете директоров Антипинского НПЗ Щуровский представляет интересы Калашникова, сказал РБК знакомый акционеров завода.

Калашников «в курсе наших предложений, наших движений и нашей работы», сказал РБК Гилев. На вопрос, представляет ли Щуровский интересы бизнесмена в «Сибнефтегазпереработке», он предложил обратиться к нему самому. Но, по словам Гилева, сейчас Щуровский находится в командировке.

Предложение «Сибнефтегазпереработки» позволит избежать банкротства завода, потери Сбербанком более 150 млрд руб., потому что «при банкротстве предприятия продаются с существенным дисконтом», увольнения более 2 тыс. сотрудников, а также «значительных репутационных рисков для руководства и Сбербанка», говорится в письме Гилева. «Мы обратились к главе кредитного учреждения [Сбербанка] с предложением запустить завод в кратчайшие сроки, решить все финансовые проблемы в течение трех лет, оставить рабочие места, расширить производство, увеличить налоговые поступления. Все только выиграют. А банкротство — это самый худший вариант, который может быть. Оно будет длительным, не менее трех-четырех лет», — добавил он.

Сбербанку действительно не выгодно банкротить Антипинский завод из-за длительности процедуры (не меньше 15 месяцев, а в случае с большим НПЗ это может растянуться и на несколько лет) и дисконта при продаже имущества, подтверждает партнер А2 Михаил Александров. По его словам, в сложных предбанкротных ситуациях нередко появляются люди, формально не аффилированные с бывшими собственниками, которые предлагают кредитору быстро решить проблему: выкупить долг или компанию с долгом, говорит Александров. Банку имеет смысл принять предложение «Сибнефтегазпереработки», если она гарантирует погасить кредит, иначе получится, что ситуация просто перезапустится на второй круг, заключил эксперт.

«Сбербанк готов рассматривать любые предложения об урегулировании задолженности Антипинского НПЗ при условии, что обращение подкреплено должными финансовыми ресурсами», — заявили РБК в пресс-службе Сбербанка. Представитель «Нового потока» отказался от комментариев.

Ранее интерес к активам Антипинского НПЗ проявлял ЛУКОЙЛ, но он готов был рассмотреть покупку только в случае банкротства завода, чтобы не брать на себя огромные долги. Еще одним претендентом на завод называлась азербайджанская компания SOCAR, готовая забрать его за «символическую сумму» вместе с долгом. Но Греф тогда говорил РБК, что «не подтверждает сделку».

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
При участии: Галина Казакулова
Теги: Антипинский НПЗ, Сбербанк
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