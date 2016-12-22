«Новый поток» Дмитрия Мазурова сменил президента

ГК «Новый поток» возглавил бывший вице-президент «Газпромбанка» Андрей Зокин, который, по данным «Коммерсанта» может купить 50% ГК у Игоря Макарова. Сам Макаров уступил пост главы совета директоров «Нового потока» Дмитрию Мазурову

Дмитрий Мазуров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В ГК «Новый поток» (по 50% у Дмитрия Мазурова и Игоря Макарова) и «Антипинском НПЗ» (крупнейший актив группы) произошли кадровые перестановки, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Совладелец группы Дмитрий Мазуров уступил пост президента бывшему вице-президенту Газпромбанка Андрею Зокину. Игорь Макаров, возглавлявший совет директоров «Нового потока» покинул этот пост, новым главой совета стал Дмитрий Мазуров.

Зокин будут заниматься операционным управлением компанией и повышением эффективности работы предприятий, входящий в «Новый поток», а Дмитрий Мазуров «сосредоточится на стратегических вопросах и определении приоритетных направлений развития компании, а также реализации стратегических инвестиционных проектов», говорится в сообщении «Нового потока».

Мазуров и Зокин будут заниматься операционным управлением совместно, сказал РБК представитель «Нового Потока».

Одновременно акционеры сменили совет директоров Антипинского НПЗ: его покинули два представителя группы «Арети» Игоря Макарова, а также Владимир Калашников, у которого был опцион на покупку 25% завода, среди новых участников — заместитель директора департамента крупнейших клиентов Сбербанка Алексей Гренков (банк кредитует НПЗ) и Андрей Зокин.

Представитель «Нового потока» отказался комментировать, с чем связаны перестановки в компании. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, новый акционер «Нового потока» — владелец группы «Арети» Игорь Макаров продает долю в холдинге, и переговоры о продаже ведутся с Андреем Зокиным.

Макаров купил 50% в «Новом потоке» в октябре прошлого года, оставшаяся доля была у Мазурова, но отношения партнеров не сложились, объясняли источники «Коммерсанта». Мазуров и Макаров договорились совместно владеть и управлять «Новым потоком», но по факту «Арети» не получила полноценных рычагов управления. Макаров действительно ведет переговоры о продаже доли, сказал РБК собеседник, близкий к одному из акционеров «Нового потока».

Зокин владеет около 35% в сахалинской рыбопромышленной компании ООО «Тунайча», оставшиеся доли в компании, по данным СПАРК, находятся в залоге у экс-банкира. После ухода из Газпромбанка Андрей Зокин также сохранил членство в совете директоров «ВСМПО-Ависма» в качестве независимого директора, сообщал «Коммерсант».