Бизнес , 19:34
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Гендиректором Афипского НПЗ стал топ-менеджер из компании Гуцериева
Возглавлять краснодарское предприятие будет гендиректор «Краснодарского перерабатывающего завода — Краснодарэконефть», который входит в группу «Сафмар» миллиардера Гуцериева
Сергей Кращук
Новым гендиректором Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае (принадлежит «Нефтегазиндустрии») назначили Сергея Кращука, который последние два с половиной года возглавлял «Краснодарский перерабатывающий завод — Краснодарэконефть» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). Это следует из информации на официальном сайте Афипского НПЗ.
Краснодарским НПЗ, в свою очередь, теперь будет руководить Алексей Сидоров, который с 2016 года занимал там должность технического директора, сообщили РБК в пресс-службе предприятия. До этого с 2005 по 2009 годы он занимал разные должности в «Роснефти».
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