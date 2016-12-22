Группа «Арети» закрыла сделку по покупке 50% в New Stream

ARETI Gasenergy (входит в группу компаний «Арети» бизнесмена Игоря Макарова) закрыла сделку по покупке 50% акций компании VK Industrial. Об этом говорится в сообщении МГК «Арети», поступившем в РБК.

В результате «Арети» стала совладельцем ГК «Новый поток» (New Stream Group, президент компании — Дмитрий Мазуров), занимающейся нефтепереработкой, и Антипинского НПЗ в Тюмени.

«В течение следующего этапа (2018–2019 годы) акционеры намерены осуществить ряд сделок по консолидации и привлечению в обновленную группу «Новый Поток» иных производственных, трейдинговых и логистических активов», — сказано в сообщении.

В «Арети» отметили, что Игорь Макаров стал председателем совета директоров и теперь отвечает за стратегическое планирование, а Дмитрий Мазуров сосредоточится на оперативном управлении бизнесом.

«Вхождение в группу «Новый Поток, первоклассный современный актив с огромными перспективами дальнейшего развития, означает для АРЕТИ (до 2015 года МГК «ИТЕРА») новый вызов и новые возможности для применения всего потенциала и опыта, наработанного нами за 25 лет успешной работы», — прокомментировал сделку Игорь Макаров.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку 13 декабря. К закрытию сделки «Арети» приступила в октябре. Как сообщали источники «Коммерсанта», таким образом Макаров может помочь президенту New Stream Мазурову сократить долги группы, превышающие $2,5 млрд.