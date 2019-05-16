«Транснефть» прекратила поставки нефти на Антипинский НПЗ

«Транснефть» прекратила поставки нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод группы «Новый поток» в Тюменской области. Об этом РБК сообщил представитель «Транснефти». Отмечается, что это произошло в соответствии с планом, а не из-за шторма на Черном море.

«В поставках на НПЗ все по действующему плану — Антипинский НПЗ снялся с плана месяца, поставки на него прекращены», — сказал он, добавив, что ранее завод не принимал нефть из-за отсутствия маршрутных поручений.

У побережья Новороссийска около 7:00 четверга начался шторм с порывами ветра до 23 м/с и волной высотой 1,5 м.

«На рейде один танкер класса aframax. По прогнозу шторм должен закончиться к полуночи. В остальных портах работа по графику. Опаздывающих танкеров нет», — сказал представитель «Транснефти».