Крупнейший в России независимый НПЗ начал подготовку к банкротству

Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, крупнейший независимый НПЗ России, начал подготовку к банкротству. Владелец НПЗ «Новый поток» оказался в долгах и искал покупателя на активы

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании компании несостоятельной (банкротом) в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Об этом говорится в заявлении гендиректора завода Максима Андриасова, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Андриасов был назначен гендиректором Антипинского НПЗ в конце 2018 года, на этот пост его выдвинул крупнейший кредитор завода — Сбербанк, который также получил «золотую акцию» предприятия. Инициировал процедуру банкротства именно Сбербанк, сказал РБК источник, близкий к акционерам завода.

«Сделанная публикация о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом, скорее всего, продиктована желанием генерального директора соблюсти требование действующего законодательства», — сказал РБК представитель Сбербанка. По его словам, в декабре 2018 года банк предоставил дополнительное финансирование на поддержание операционной деятельности завода, а также перенес все обязательства по обслуживанию и погашению кредита до 1 июля 2019 года. Финансовая модель предусматривала формирование оборотного капитала НПЗ за счет кредита Сбербанка и авансирования со стороны трейдеров, указал он. Но 26 апреля банк получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров, сообщил представитель Сбербанка. Глава завода запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. «В данный момент обращение рассматривается банком», — отметил собеседник РБК.

Антипинский НПЗ переведен в режим рециркуляции (работа установки без переработки нефти и выпуска нефтепродуктов), сказал представитель Сбербанка. Пресс-служба группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова (владелец Антипинского НПЗ) пока не ответила на запрос РБК.

Помимо Андриасова Сбербанк уже ввел своих менеджеров в органы управления «Нового потока» и начал искать покупателей на ее активы. Общий долг группы превышает $3 млрд, проблемы у нее возникли из-за того, что Антипинский завод привлек большой заем у Сбербанка в долларах до 2014 года, когда из-за санкций и дешевой нефти рубль обесценился примерно вдвое. Проценты по кредиту выросли, сам долг стал слишком дорогим в обслуживании, говорил один из источников РБК. Сбербанк назвал причинами проблем группы налоговый маневр (предполагает снижение экспортной пошлины при росте НДПИ, из-за чего, по оценкам Vygon Consulting, налоговая субсидия для среднего НПЗ снизилась с $16 до $6 на баррель) и «неэффективную работу собственников», сказал 13 февраля зампред правления банка Анатолий Попов.



Антипинский НПЗ способен перерабатывать 9 млн т нефти в год — это крупнейший независимый завод, не входящий в вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как «Роснефть», ЛУКОЙЛ или «Газпром нефть». Помимо этого завода группе «Новый поток» принадлежат доли в еще двух предприятиях — Марийском НПЗ и Афипском НПЗ, а также лицензии на Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области. На прошлой неделе стало известно, что у Афипского НПЗ (он был в управлении «Нового потока», хотя аффилированному с группой трейдеру принадлежала только миноритарная доля) сменился гендиректор — им стал Сергей Кращук, который последние два с половиной года возглавлял «Краснодарский перерабатывающий завод — Краснодарэконефть», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. «Сафмар» находится в финальной стадии переговоров по покупке Афипского НПЗ, говорил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.