Бизнес , 07:54
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Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать
HBO показал последний эпизод 8-го сезона сериала «Игра престолов», побившего не один рекорд по стоимости и популярности. Что нужно знать о ТВ-феномене и чем закончилась битва «домов» между собой и с белыми ходоками — в обзоре РБК
Что такое «Игра престолов»
- Сериал, снятый по заказу американского HBO, основан на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона (весь сериал состоит из восьми сезонов) состоялась 17 апреля 2011 года. Премьера последнего — восьмого — 14 апреля 2019 года.
- Сколько «Игра престолов» принесла HBO, официально не раскрывается, неофициально — примерно $1 млрд в год. Выручка телеканала в 2018 году составила $3,6 млрд.
- За восемь лет, что выходит сериал, он не раз ставил рекорды. Уже к 2014 году он обогнал по популярности другой хит HBO — «Клан Сопрано». Максимальный рейтинг пока (до опубликования официальных цифр по аудитории последнего эпизода) у пятого эпизода финального сезона сериала — его смотрели 18,4 млн зрителей (на линейных платформах HBO, HBO Go и HBO Now), и это уже рекорд для всего кабельного ТВ в США.
- Сериал и его герои вышли далеко за пределы телеэкрана. Например, стилизованным плакатом под фирменную фразу из сериала «зима близко» (c англ. — winter is coming) президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил о санкциях против Ирана: в его версии фраза была изменена на «санкции близко» (c англ. — sanctions are coming). Неравнодушным к сериалу был и его предшественник Барак Обама, который даже воспользовался служебным положением: он просил продюсеров серила посмотреть один из сезонов раньше официальной премьеры.
- Российский президент Владимир Путин сериал не видел, потому что «просто не имеет на это времени». Зато в оригинале, на английском, его смотрит министр культуры Владимир Мединский, «потому что там совершенно замечательные диалоги».
- 71% россиян не смотрели и не будут смотреть «Игру престолов».
- Имя Арья и его вариации (одну из главных героинь сериала зовут Арья Старк) вошло в топ-20 самых популярных в Великобритании.
Особенности восьмого, финального сезона
- Последний сезон «Игры престолов» стал самым коротким (всего шесть эпизодов) и самым дорогим ($15 млн за один эпизод).
- Финал сериала «Игра престолов» (как и предыдущие два сезона) основан не на книгах, а на черновиках Джорджа Мартина. Последние книги цикла «Песнь Льда и Пламени» еще не написаны и выйдут после окончания сериала.
- Критики и фанаты оказались разочарованы финальным сезоном. На сайте Change.org даже появилась петиция с требованием его переснять. По мнению автора петиции, создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс «доказали свою полную некомпетентность как сценаристы, когда у них нет исходного материала — книги».
- В одном из эпизодов сезона снялся бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США.
- Заработать максимум на финале сериала кроме HBO пытаются и сторонние бренды. Например, «крупнейшим сотрудничеством» (в части маркетинговой активности в 2019 году, а может, и за всю историю корпорации) с сериалом для себя назвала корпорация Mondelez.