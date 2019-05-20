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Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать
HBO показал последний эпизод 8-го сезона сериала «Игра престолов», побившего не один рекорд по стоимости и популярности. Что нужно знать о ТВ-феномене и чем закончилась битва «домов» между собой и с белыми ходоками — в обзоре РБК
Фото: HBO / ТАСС

Что такое «Игра престолов»

  • Сериал, снятый по заказу американского HBO, основан на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона (весь сериал состоит из восьми сезонов) состоялась 17 апреля 2011 года. Премьера последнего — восьмого — 14 апреля 2019 года.
  • Сколько «Игра престолов» принесла HBO, официально не раскрывается, неофициально — примерно $1 млрд в год. Выручка телеканала в 2018 году составила $3,6 млрд.
  • За восемь лет, что выходит сериал, он не раз ставил рекорды. Уже к 2014 году он обогнал по популярности другой хит HBO — «Клан Сопрано». Максимальный рейтинг пока (до опубликования официальных цифр по аудитории последнего эпизода) у пятого эпизода финального сезона сериала — его смотрели 18,4 млн зрителей (на линейных платформах HBO, HBO Go и HBO Now), и это уже рекорд для всего кабельного ТВ в США.

  • Сериал и его герои вышли далеко за пределы телеэкрана. Например, стилизованным плакатом под фирменную фразу из сериала «зима близко» (c англ. — winter is coming) президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил о санкциях против Ирана: в его версии фраза была изменена на «санкции близко» (c англ. — sanctions are coming). Неравнодушным к сериалу был и его предшественник Барак Обама, который даже воспользовался служебным положением: он просил продюсеров серила посмотреть один из сезонов раньше официальной премьеры.
  • Российский президент Владимир Путин сериал не видел, потому что «просто не имеет на это времени». Зато в оригинале, на английском, его смотрит министр культуры Владимир Мединский, «потому что там совершенно замечательные диалоги».
  • 71% россиян не смотрели и не будут смотреть «Игру престолов».
  • Имя Арья и его вариации (одну из главных героинь сериала зовут Арья Старк) вошло в топ-20 самых популярных в Великобритании.

Особенности восьмого, финального сезона

  • Последний сезон «Игры престолов» стал самым коротким (всего шесть эпизодов) и самым дорогим ($15 млн за один эпизод).
  • Финал сериала «Игра престолов» (как и предыдущие два сезона) основан не на книгах, а на черновиках Джорджа Мартина. Последние книги цикла «Песнь Льда и Пламени» еще не написаны и выйдут после окончания сериала.
  • Критики и фанаты оказались разочарованы финальным сезоном. На сайте Change.org даже появилась петиция с требованием его переснять. По мнению автора петиции, создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс «доказали свою полную некомпетентность как сценаристы, когда у них нет исходного материала — книги».
  • В одном из эпизодов сезона снялся бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США.
  • Заработать максимум на финале сериала кроме HBO пытаются и сторонние бренды. Например, «крупнейшим сотрудничеством» (в части маркетинговой активности в 2019 году, а может, и за всю историю корпорации) с сериалом для себя назвала корпорация Mondelez.

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  • Случайной (по официальной версии) в сериале оказалась реклама кофейни Starbucks: брендированный стакан с кофе попал в кадр четвертой серии. HBO извинился перед поклонниками с шуткой про то, что «Вестерос был первым местом, где в действительности появилась Starbucks». Но эта «случайность» принесла Starbucks, по оценкам маркетинговых экспертов, $2,3 млрд: специалисты насчитали 10,6 тыс. упоминаний Starbucks и «Игры престолов» в интернете, на ТВ и радио.Также в течение 48 часов Starbucks после выхода эпизода упоминалась в интернете (в хештегах, Twitter, блогах и новостях) 193 тыс. раз.

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О чем предыдущие семь сезонов

  • Основная сюжетная линия «Игры престолов» — борьба за Железный трон (символ власти над Семью Королевствами — государством на территории континента Вестерос, напоминающем средневековую Европу). «Тот, кто играет в престолы, либо погибает, либо побеждает», — говорил автор книги Джордж Мартин. На протяжении почти трех столетий Семью Королевствами правила династия Таргариенов. Но последнего законного короля — Эйриса II Таргариена за 15 лет до начала событий сериала сверг мятежный лорд Штормовых земель Роберт Баратеон, которого поддержал хранитель Севера Нед Старк.
  • Главной угрозой династии Баратеонов считается дочь короля Эйриса — Дейнерис Таргариен. У нее есть уникальное «оружие» — три дракона. Она собирает армию и хочет вернуть себе Железный трон. Но есть и более близкая опасность — политические амбиции и интриги Ланнистеров, богатейших лордов Семи Королевств. Один из ключевых персонажей — жена Роберта, королева Серсея Ланнистер.
  • После смерти короля Роберта Серсея казнит Неда Старка, грозящего раскрыть страшную тайну — что наследники престола родились не от короля, а от брата Серсеи — Джейме. Против короны восстают Баратеоны, из-за интриг в борьбу оказываются втянуты Старки и другие «великие дома» Семи Королевств.
  • Вторая ключевая сюжетная линия связана с белыми ходоками — обитающими далеко на Севере сверхъестественными существами. Их цель — превратить весь мир в царство мертвых и бесконечной ночи. От мира живых их отделяет защищенная древней магией Стена, которую охраняют так называемые братья Ночного Дозора. Один из главных защитников Стены — Джон Сноу, считающий себя бастардом Неда Старка.
  • Захватить Железный трон пытаются многие, но почти все потенциальные претенденты погибают в течение семи сезонов.
  • В конце седьмого сезона сериала рушится Стена. Чтобы защититься от армии белых ходоков и выжить, жителям Вестероса приходится объединить силы и на время забыть о политике.
  • К началу восьмого сезона политический расклад сил таков: Железный трон и столицу — Королевскую гавань контролирует Серсея Ланнистер. Основной претендент на трон — Дейнерис Таргариен — объединяется с Джоном Сноу, к этому моменту уже провозглашенным королем Севера. Их поддерживает брат Серсеи и Джейме — карлик Тирион Ланнистер. Свои позиции значительно усилили и выжившие члены дома Старков — Санса, Арья и Бран. Один из этих героев потенциально может в финале занять Железный трон.

Рекомендация от редакции РБК

Если вы не смотрели восьмой (или любой) сезон или последний эпизод сериала — редакция РБК рекомендует воздержаться от прочтения текста ниже.

Чем заканчивается «Игра престолов»

  • Ключевое событие первой половины восьмого сезона — противостояние между людьми и белыми ходоками. Решающая битва между «живыми и мертвыми», которую со стороны людей возглавляют Джон Сноу и Дейнерис Таргариен, проходит под Винтерфеллом (столица Севера).
  • Битва грозила обернуться почти полным поражением живых: гибнет дотракийская конница, знаменитые драконы Дейнерис теряются в метели. Но людей спасает Арья Старк — клинком из валирийской стали она убивает Короля Ночи, лидера белых ходоков.
  • Незадолго до битвы Джон Сноу узнает главный секрет (зрители о нем узнали раньше, в седьмом сезоне) своего происхождения — он не бастард, а Таргариен и главный законный наследник Железного трона. До этого момента главным претендентом считалась Дейнерис Таргариен.
  • Победив ходоков, Джон Сноу, Дейнерис и Арья Старк отправляются уже на битву с Серсеей Ланнистер в Королевскую гавань, чтобы восстановить законное правление Таргариенов.
  • По дороге погибает еще один дракон Дейнерис, а ее ближайшую подругу Миссандею публично казнит Серсея Ланнистер на городской стене. Последнее слово Миссандеи перед смертью — «дракарис» — призывает Дейнерис «сжечь их всех».
  • Дейнерис казнит своего советника Вариса, который попытался отравить ее и оставить Джона Сноу единственным претендентом на Железный трон.
  • Начинается осада Королевской гавани. Серсея выставляет «живой щит» из тысяч мирных жителей вокруг Красного замка, а в гавань выводит знаменитый Железный флот. Но Дейнерис верхом на своем единственном оставшемся живым драконе сжигает весь флот.
  • В знак капитуляции защитники Серсеи Ланнистер начинают звонить в колокола. Звук доводит Дейнерис до безумия, и с помощью дракона она сжигает весь город, в том числе мирных жителей. В подземельях Красного замка погибают Серсея и ее брат Джейме.
  • Джон Сноу успевает вывести свои войска из горящего города. Спасается и Арья Старк.
  • На площади Дейнерис обращается к своим войскам с речью: вы освободили жителей Королевской гавани от тирана, говорит она, но война не окончена. «Мы не отложим копья, пока не освободим всех людей мира», — обещает Дейнерис.
  • В разговоре с Джоном Сноу приговоренный королевой к смерти за предательство Тирион Линнистер пытается убедить его, что теперь главная угроза Семи королевствам — сама Дейнерис, а Джон — «щит, который охраняет царство людей» (слова клятвы, которую он принес перед вступлением в Ночной дозор).
  • Кульминация сериала — момент, когда Дейнерис входит в разрушенный тронный зал. Перед ней — Железный трон, а вокруг все засыпано белым как снег пеплом. Дейнерис подходит к трону, смотрит на него, но не успевает на него сесть — ее прерывает вошедший Джон Сноу. «Мир, который нам нужен, не может быть построен теми, кто верит в прежний», — говорит Дейнерис Джону и предлагает ему править вместе, но он убивает ее. Дракон Дейнерис извергает пламя на Железный трон — трон плавится, сам дракон улетает прочь.
  • Выжившие великие лорды и леди Вестероса собираются на совет, чтобы решить дальнейшую судьбу Семи королевств. Звучат разные предложения, но решающее слово за Тирионом: он предлагает сделать королем Брана Старк, который не имел законных прав на престол и до сих пор как кандидат не рассматривался. Бран потерял способность ходить после того, как Джейме Ланнистер сбросил его с башни, но смог добраться на Север и встретился со сверхъестественным существом — Трехглазым вороном, который научил его видеть прошлое и настоящее. В мире, поясняет Тирион, нет ничего сильнее истории, а Бран — «наша память». Отныне власть в Семи королевствах перестает быть наследной, а королей будут выбирать лорды. Лорды провозглашают Брана королем Шести королевств. По настоянию сестры Брана Сансы Старк Север становится самостоятельным королевством, и им будет править Санса. Первым делом Бран назначил Тириона Ланнистера своим десницей (то есть главным советником). Арья Старк отправилась исследовать земли на запад от Вестероса, «где заканчиваются карты». Джона Сноу отправляют обратно в Ночной дозор.
Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева
Теги: «Игра престолов», HBO, сериал
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