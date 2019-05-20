Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать

HBO показал последний эпизод 8-го сезона сериала «Игра престолов», побившего не один рекорд по стоимости и популярности. Что нужно знать о ТВ-феномене и чем закончилась битва «домов» между собой и с белыми ходоками — в обзоре РБК

Фото: HBO / ТАСС

Что такое «Игра престолов»

Сериал, снятый по заказу американского HBO, основан на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона (весь сериал состоит из восьми сезонов) состоялась 17 апреля 2011 года. Премьера последнего — восьмого — 14 апреля 2019 года.

Сколько «Игра престолов» принесла HBO, официально не раскрывается, неофициально — примерно $1 млрд в год. Выручка телеканала в 2018 году составила $3,6 млрд.

За восемь лет, что выходит сериал, он не раз ставил рекорды. Уже к 2014 году он обогнал по популярности другой хит HBO — «Клан Сопрано». Максимальный рейтинг пока (до опубликования официальных цифр по аудитории последнего эпизода) у пятого эпизода финального сезона сериала — его смотрели 18,4 млн зрителей (на линейных платформах HBO, HBO Go и HBO Now), и это уже рекорд для всего кабельного ТВ в США.

Сериал и его герои вышли далеко за пределы телеэкрана. Например, стилизованным плакатом под фирменную фразу из сериала «зима близко» (c англ. — winter is coming) президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил о санкциях против Ирана: в его версии фраза была изменена на «санкции близко» (c англ. — sanctions are coming). Неравнодушным к сериалу был и его предшественник Барак Обама, который даже воспользовался служебным положением: он просил продюсеров серила посмотреть один из сезонов раньше официальной премьеры.

Российский президент Владимир Путин сериал не видел, потому что «просто не имеет на это времени». Зато в оригинале, на английском, его смотрит министр культуры Владимир Мединский, «потому что там совершенно замечательные диалоги».

71% россиян не смотрели и не будут смотреть «Игру престолов».

Имя Арья и его вариации (одну из главных героинь сериала зовут Арья Старк) вошло в топ-20 самых популярных в Великобритании.

Особенности восьмого, финального сезона