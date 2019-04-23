Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»

Бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США снялся в сериале телеканала HBO «Игра Престолов». Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в Twitter.

«Пташки», ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде «Игры престолов», — указано в сообщении.

Телеканал CNN отмечает, что в эпизоде сериала снялся офицер Дэвид Коэн. Он сыграл крестьянина из Винтерфелла, замка дома Старков. Отмечается, что у него не было реплик. Персонаж, которого исполнил экс-замдиректора ЦРУ, получил тарелку похлебки от Давоса Сиворта.