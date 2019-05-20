Аналитики оценили влияние «Игры престолов» на соцсети

Сериал обсуждают мужчины в Twitter

При анализе сообщений, которые позволяли установить пол автора, аналитики выявили, что более активы (51,9% постов) при обсуждении были мужчины. Основной площадкой коммуникации стал Twitter (53% сообщений, что обусловлено популярностью этой соцсети у англоязычной аудитории. Далее идут российская «ВКонтакте» (15%) и Facebook (12%). По географии сообщений лидером стала Россия (более 904 тыс. сообщений), США (более 798 тыс.), Бразилия (322,49 тыс.), Великобритания (188,47 тыс.) и Украина (165,443 тыс.).

Сюжетом возмущались нечасто

Финальный сезон разочаровал многих фанатов и критиков: петицию с требованием переснять сезон в 12:00 понедельника, 20 мая, подписало уже более 1,170 млн человек. Но в социальных сетях пользователи упоминали «Игру престолов» в основном (79,3%) в нейтральном контексте. Резкого негатива было 12,1%, позитива — 8,6%. Аналитики зафиксировали только два случая резко негативного контекста применительно к сериалу. Первый был связан с Джоном Сноу (так зовут главного героя сериала). Но, как оказалось, критика была связана не с персонажем, а с его полным тезкой — ведущим британского телеканал Channel 4 News — за расистское высказывание в контексте Brexit. Второй случай негатива, после которого и появилась петиция, — излишняя жестокость одной из главных героинь саги в предпоследнем эпизоде финального сезона.

Бренды продвигались пользовательским контентом

Заработать максимум на финале «Игры престолов» попытались многие бренды как за счет собственной активности, так и за счет случайной. Мониторинг выявил топ брендов по количеству упоминаний и по вовлечению. Так, лидером по количеству упоминаний и вовлечению (17,873 тыс. упоминаний и 914,9 тыс. пользовательских активаций, например «шеры» и «лайки») стала американская кофейня Starbucks, хотя и компания, и HBO до сих пор настаивают, что это была случайная акция: брендированный стакан с кофе попал в кадр четвертой серии. По оценкам маркетинговых экспертов, эффект от этого кадра для компании составил $2,3 млрд.

На втором месте — Adidas (9,426 тыс. сообщений и 635,919 тыс. активаций). В отличие от Starbucks сотрудничество с «Игрой престолов» у бренда было официальным. В рамках сотрудничества была выпущена лимитированная коллекция кроссовок с цветами «великих домов» сериала. Конкурент Nike специальных проектов под продвижения не делал, но тоже получил большое число упоминаний от фанатов бренда и сериала (3,264 тыс. и 113,6 тыс. соответственно). Поводом, как отмечают аналитики, стал кадр с баскетбольного матча в Техасе, на который попали актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, и болельщик в майке с логотипом Nike. На основе этого кадра в Сети появилось много пользовательских вариантов фотографии — только благодаря органическому распространению этой фотографии Nike с 11 по 12 мая собрала 2,913 упоминаний и 79,362 вовлечения в социальных медиа, подсчитали аналитики.

Пользовательский контент стал основным трендом «Игры престолов». Например, компания Apple не участвовала в официальных промокомпаниях сериала, «это за нее сделали пользователи». отмечают аналитики. За счет селфи с зеркалами и фото ноутбуков логотип Apple разлетелся по Сети и занял место в топе самых упоминаемых брендов в контексте «Игры престолов».