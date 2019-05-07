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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление канала.

«Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейнерис заказала травяной чай», — сказали в HBO.

Напиток появился в четвертой серии восьмого, заключительного сезона сериала. Он стоял на столе рядом с Дейнерис Таргариен.

Исполнительный продюсер шоу Бернадетт Колфилд извинилась за инцидент в интервью радиостанции WNYC. Она также пошутила, что «Вестерос был первым местом, где в действительности появился Starbucks».

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Теги: «Игра престолов», HBO, Starbucks
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