HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление канала.

«Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейнерис заказала травяной чай», — сказали в HBO.

Напиток появился в четвертой серии восьмого, заключительного сезона сериала. Он стоял на столе рядом с Дейнерис Таргариен.

Исполнительный продюсер шоу Бернадетт Колфилд извинилась за инцидент в интервью радиостанции WNYC. Она также пошутила, что «Вестерос был первым местом, где в действительности появился Starbucks».