«Валар Моргулис»: мини-словарь Вестероса

Железный трон

Главный символ власти в государстве, за который и идет борьба на протяжении всех сезонов серила. Кто сидит на троне — тот и управляет Семью Королевствами. Трон был выкован по приказу Эйгона Завоевателя (он и создал Семь Королевств как государство) из мечей поверженных им врагов. Железный трон — неудобное и опасное кресло: сидевшие на нем короли часто ранили себя. Борьба за трон развернулась после свержения династии Таргариенов (потомки Эйгона Завоевателя) за 17 лет до начала событий сериала.

«Великие дома»

В современном понимании — основа списка Forbes как ключевые династии и кланы: Таргариены, Старки, Ланнистеры, Тиреллы, Аррены, Баратеоны, Талли, Грейджои, Мартеллы. Есть еще «малые дома» — они подчиняются «великим».

Белые ходоки

Полумифические существа, которые ассоциируются с холодом, смертью и долгой зимой. Последний раз белые ходоки появлялись в Вестеросе за тысячи лет до времен событий сериала, во время Долгой ночи. Герои сначала не верят в ходоков и считают их лишь легендой. Но уже к концу первой серии становится понятно, что это не миф. Кроме борьбы за власть, героям сериала приходится противостоять наступающим с Севера белым ходокам под предводительством Короля Ночи (он тоже белый ходок). Внешне белые ходоки похожи на разложившихся и обледеневших зомби с ярко-синими глазам. Мертвецы убивают всех живых, которые потом пополняют их армию.

«Зима близко» (с англ. — winter is coming)

Популярное выражение принадлежит дому Старков. Так же называется и первая серия сериала. Повторяя эту фразу, Старки предвещали наступление не только холодной зимы, но тяжелых времен и суровых испытаний, перед которыми людям нужно сплотиться. «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет», — говорила Санса Старк.

Драконье стекло

Обсидиан, или вулканическое стекло, которым можно убить белого ходока. Еще белые ходоки хорошо горят и умирают, если их ударить валирийской сталью.

«Дракарис»

На «высоком валирийском» обозначает «драконий огонь». По этой команде драконы, которыми управляет Дейнерис Таргариен (наследница одного из домов Семи Королевств) сжигают ее врагов. «Дракарис» также используется как призыв «сжечь их всех».

«Валар Моргулис»

Переводится с валирийского как «все люди смертны». Это выражение приветствия, которое в основном использовали Безликие. Отвечать на него нужно: «Валар дохаэрис» («все люди должны служить»).

Безликие

Самые искусные и дорогие наемные убийцы, которые служат Многоликому богу, или Богу Смерти (это символ религии Безликих; храм Многоликого — штаб-квартира убийц). «У смерти много лиц» — Безликие умеют менять внешность, надевая как маску лица убитых людей. У Безликих в Браавосе обучалась одна из главных героинь сериала — Арья Старк.