Социологи назвали долю не смотревших «Игру престолов» россиян

ВЦИОМ провел опрос, приуроченный к завершению сериала «Игра престолов», и выяснил, что его не смотрели и не будут смотреть 71% россиян, сообщается на сайте центра. Из них 86% опрошенных — люди от 60 лет и старше.

За событиями сериала при этом следит каждый десятый житель России (12% респондентов). Чаще его смотрят люди 18–24 лет (31% опрошенных). Еще 8% респондентов не видели ни одной серии «Игры престолов», но планируют посмотреть.

В целом сериал понравился большинству респондентов (80%), среди них почти все — в возрасте от 18 до 24 лет (96%). Фанатам понравился непредсказуемый сценарий (57% опрошенных), актерский состав (25%) и раскрытие персонажей (11%), качественная съемка (18%) и спецэффекты (7%).

Среди любимых персонажей одинаково лидировали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер (так считают 12% респондентов). Причем героиня актрисы Эмилии Кларк больше нравится людям 18–24 лет и женщинам (18% опрошенных), Ланнистер 35–44-летним (15%) и мужчинам (14%). Россиянам также нравятся Джон Сноу (11%) и Арья Старк (6%). А у 22% тех, кто смотрел сериал, нет любимого персонажа.

Последняя серия заключительного сезона «Игры престолов» должна выйти 20 мая. HBO уже показала ее тизер.