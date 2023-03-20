Эксперты оценили угрозу удорожания проектов по созданию инфраструктуры

Стоимость большей части уже реализуемых проектов государственно-частного партнерства может вырасти на 20–40%, или на 1–2 трлн руб., оценило АКРА. Это можно покрыть за счет заемных средств, но вероятен и отказ от некоторых проектов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Фактические расходы на строительство не менее половины проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, могут оказаться выше плановых на 20–40%. Такой прогноз содержится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, как рынок ГЧП ответил на международные санкции, введенные против России в прошлом году в ответ на военную спецоперацию на Украине (есть у РБК). Сейчас высокий риск повышения стоимости уже запущенных проектов — основная проблема рынка проектного финансирования, отмечается в исследовании.

Согласно данным Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБа), общий объем инвестиций в такие проекты в 2022 году составил 5,4 трлн руб. Исходя из этого, в самом консервативном сценарии, если риск подорожания реализуется, то превышение может составить от 1 трлн до 2 трлн руб. до 2025 года, сказала РБК заместитель директора группы рейтингов структурированного и проектного финансирования АКРА Альфия Васильева. Она отмечает, что это «грубый, ориентировочный подсчет», который не учитывает географические и отраслевые особенности проектов, форму и стадию реализации и другие факторы.

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.

Проекты ГЧП предполагают, что для создания какого-либо объекта привлекаются как бюджетные деньги, так и средства частных инвесторов. По такой схеме могут строиться дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры, школы, больницы и т.п. В 2022 году объем заключенных соглашений ГЧП составил 765 млрд руб., из них на частные инвестиции пришлось 486 млрд руб.

Как считали Оценка АКРА о риске увеличения стоимости проектов основана на анализе ретроспективных кейсов, по которым этот риск материализовался. В агентстве также оценивали финансовые модели по реализуемым сейчас проектам, меняя параметры отдельных показателей (цены, стоимость работ). Полученные данные аналитики экстраполировали на оценку по всему рынку, с учетом опросов респондентов, работающих в этой сфере. Диапазон в 20–40% означает, что в оптимистичном сценарии, рассмотренном АКРА, превышение в среднем составит 20%, а в пессимистичном — до 40%. Оптимистичный сценарий предполагает, что не произойдет ухудшения макроэкономической ситуации. Пессимистичный сценарий означает, что факторы риска, такие как колебания валютного курса, повышение ключевой ставки ЦБ, инфляция, нарушение логистических цепочек поставок комплектующих и материалов и отток квалифицированной рабочей силы, будут иметь продолжительное воздействие и компании до конца второго квартала 2023 года с ними не справятся.

Из-за чего стоимость проектов может вырасти

Риск превышения капитальных затрат по проектам действительно очень высок, говорит управляющий директор по юридическому сопровождению проектов Национального центра ГЧП Анна Батуева. По ее словам, это связано с тем, что на старте стоимость проектов оценивается расчетным образом, то есть без проведения проектно-изыскательских работ. Стоимость строительства может вырасти за счет проведения дополнительных работ для подготовки земельного участка, подведения коммуникаций и т.п. Необходимость всех этих мероприятий становится понятной только после этапа проектирования.

«Также рост капитальных затрат связан с тем, что цены на строительные материалы, оборудование и ресурсы постоянно растут, и этот рост существенно усилился в результате санкционных ограничений», — добавляет Батуева.

Тенденцию роста цен отмечает и гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук. По ее словам, в феврале—марте 2023 года произошел рост цены на арматуру в пределах 15–20%. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин уже попросил Федеральную антимонопольную службу проверить рост цен на стройматериалы. Изменение стоимости материалов серьезно отражается на завершении строительства уже начатых проектов, предостерегал он, выступая в Госдуме 7 марта.

«Ситуация может быть еще пессимистичнее в плане доли проектов, которых может коснуться такое удорожание. Их доля может достигать даже 60%, потому что в зоне риска проекты, которые находятся на ранних стадиях — финансового закрытия, подготовки и начала строительства», — говорит гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александра Галактионова.

Как инвесторы могут компенсировать удорожание

Источниками покрытия дефицита могут стать те же источники финансирования, что и первоначальные: бюджетные выплаты и внебюджетные средства (кредиты, акционерные займы), которые, в свою очередь, в дальнейшем должны компенсироваться за счет бюджетных выплат, говорит Батуева.

В АКРА отмечают, что проблему подорожания проектов могла бы решить диверсификация источников финансирования проектов, а именно — «использование длинных денег для рефинансирования качественных проектов с высоким уровнем кредитного рейтинга». Привлечение дополнительного финансирования возможно за счет размещения различных форм облигаций, в том числе сложноструктурированных выпусков. Сейчас такие облигации проектного финансирования не очень развиты, в том числе из-за того что процесс структурирования первого выпуска обычно занимает не меньше шести месяцев. По данным Мосбиржи, на 1 марта 2023 года было размещено 69 выпусков облигаций проектного финансирования, выпущенных 13 эмитентами, на общую сумму 188 млрд руб.

Если фактические расходы на проект значительно возрастают, инвесторы могут пойти на переговоры с концедентом (представителями властей в проекте) и обсудить условия реструктуризации проекта, говорит Галактионова. При массовом удорожании, вероятно, государство будет искать системное решение проблемы, как, например, постановление об изменении условий соглашений, которое было принято на фоне резкого скачка цен в 2021 году. Но и оно устанавливало предел изменения цены на уровне 30%, напоминает эксперт.

Ярмальчук также отмечает, что «обкатанный» механизм компенсации подрядчикам и концессионерам скачков цен можно применить вновь. Но, по ее мнению, наиболее правильным решением будет отход от твердой цены контракта и переход к механизму гибкого реагирования на изменение цен на строительные ресурсы.

Есть ли риск отказа от реализации проектов

Из-за роста затрат возможна отмена реализации отдельных проектов, но такие случаи будут редкими, говорит Галактионова. Это может произойти для проектов на ранних стадиях и из менее приоритетных в кризис сфер, поясняет она. Пострадать могут проекты по созданию объектов культурной и спортивной сферы, а также крупных региональных объектов в транспорте, которые сам регион не может построить полностью за свой счет, а федеральный центр может отложить финансирование.

«В текущих условиях государство будет, видимо, приоритизировать сферы, в которых проекты должны быть реализованы в любом случае, и определять сферы, в которых реализация проектов может быть отложена», — согласна Батуева. Она уверена, что риски нереализации отдельных проектов очень высоки, поскольку одновременно с ростом цен растет дефицит бюджетов. Но это риски не только рынка ГЧП, а всей сферы, связанной со строительством и реконструкцией инфраструктуры, подчеркивает Батуева.

Дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,35 трлн руб., или 2,3% ВВП. В 2023 году запланирован дефицит бюджета в 2,9 трлн руб. (2% ВВП), но глава Минфина Антон Силуанов допускал, что в случае сокращения бюджетных поступлений дефицит в 2023 году может быть выше запланированного.

В Национальном центре ГЧП отмечают, что больше всего в зоне риска проекты, по которым первоначальная стоимость рассчитывается исходя из нормативов цен строительства, которые давно не актуализировались. В меньшей мере проекты, по которым стоимость рассчитывается по объектам-аналогам и в которых изначально закладывается возможность будущего роста стоимости строительства.