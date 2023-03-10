В Минпромторге объяснили рост цен на металлы

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о «новом витке» роста цен на металлы и другие стройматериалы и пожаловался в ФАС. Но в Минпромторге считают это подорожание обоснованным и не влияющим на стоимость жилья

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства зафиксировало признаки «нового витка» удорожания строительных ресурсов, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, выступая на заседании комитета Госдумы 7 марта.

«К сожалению, опять пошел рост стоимости ресурсов. Арматура в южных регионах на 20% возросла. В среднем 12,8% рост. Мы, конечно, не «добежали» еще до 2021 года, но процедура пошла. <...> Когда начинается [рост цены на металл] — начинает подниматься [цена] металлонезависимых», — сказал он. По словам министра, изменение стоимости материалов серьезно отражается на завершении строительства уже начатых проектов.

В пятницу, 10 марта, Файзуллин в ходе парламентского диалога в Совете Федерации продолжил эту тему: «Ориентируясь на мировые цены, значит, сначала металл возрос, потом — группа строительных ресурсов, которые неметаллические». Чиновник рассказал, что Минстрой направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), потому что ведомство «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране». Он предупредил, что министерство более активно «ударит в колокол» и будет отрабатывать рост цены с антимонопольной службой. «В настоящий момент ФАС России анализирует причины роста цен на арматуру, в этих целях ведомство направило соответствующие запросы крупнейшим производителям арматуры», — сообщили в пресс-службе ФАС.

На прошлой неделе замглавы Минпромторга Виктор Евтухов тоже направил обращение в ФАС в связи с «необоснованным» всплеском цен на арматуру в Ростове-на-Дону, о котором говорил Файзуллин, утверждает пресс-служба Минпромторга. Но в ведомстве отметили, что рост цен на металлы «обоснован», и подчеркнули, что это не должно сказаться на росте цен на жилье.

Представители крупнейших в России производителей арматуры Evraz и «Мечела» отказались от комментариев.

Как в Минпромторге объясняют рост цен

В конце 2020 года — 2021 году в России произошло резкое удорожание стройматериалов, которое продолжилось в начале 2022 года. В марте прошлого года первый замглавы Минпромторга Виктор Евтухов провел совещание с представителями металлургической отрасли, на котором потребовал снизить цены на продукцию. «Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства», — сказал тогда он. Так, стоимость горячекатаного проката на рынке достигла 72 тыс. руб. за тонну при себестоимости около 45 тыс. руб. По такой цене продавать его «невозможно», подчеркивал замминистра.

«Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евтухов. То же самое касается арматуры, холоднокатаного листа и другой металлопродукции. «В прошлом году вы заработали кучу денег. Теперь нужно поработать на страну», — сказал он.

Спустя неделю после этого с собственниками крупнейших металлургических компаний встретился глава Минпромторга Денис Мантуров, который дал рекомендации «по формированию прозрачной цены» на внутреннем рынке по всей цепочке «сырье — производитель — дистрибьютор — потребитель», чтобы государству не пришлось их регулировать. Уже в конце марта 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин (курирует строительную отрасль) заявил, что в России удалось остановить рост цен на металлы. На внутреннем рынке потребляется 42 млн т в год черных металлов, из которых 29 млн т (70%) ежегодно потребляет строительная отрасль.

Цена на арматуру на российском рынке со второй половины 2022 года значительно снизилась после роста в 2021 году, отмечает пресс-служба Минпромторга. В течение октября 2022-го-февраля 2023 года стоимость арматуры у производителей не превышала 35,5 тыс. руб. за тонну, что на 34% ниже средней цены первого квартала 2022 года и на 40% пиковых цен середины 2021 года, когда котировки достигали 58,8 тыс. руб. за тонну (без НДС), добавляют там. Однако в марте 2023 года стоимость арматуры выросла на 12,3%, до 39,5 тыс. руб. за тонну. У металлотрейдеров арматура подорожала с начала 2023 года на 20%, до 55 тыс. руб. за тонну (с НДС), из них с начала марта на 3-5%, уточняет управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

«Настоящее повышение котировок отечественных производителей на арматуру в марте в целом обосновано, и связано оно исключительно с ростом себестоимости производства из-за сезонного увеличения цен на лом черных металлов, повышения тарифов естественных монополий на электроэнергию и железнодорожные перевозки», — отмечает представитель Минпромторга. Так, в себестоимости арматуры, произведенной электрометаллургическими предприятиями, затраты на металлолом традиционно составляют 65-75%. Стоимость лома (с учетом доставки до металлургических заводов) с начала 2023 года выросла на 28,5%, с 19,3 тыс. руб. до 24,8 тыс. руб. за тонну. Файзуллин связывал подорожание строительных материалов с ростом тарифов, в том числе на железнодорожные перевозки. В 2022 году тарифы РЖД на перевозку грузов повышались дважды — с 1 января они выросли на 6,8%, с 1 июня — еще на 11%, с начала 2023 года они были проиндексированы еще на 8%. «К ценам на продукцию черной металлургии надо относится очень внимательно. Инфляционные процессы в промышленности запускаются в первую очередь тарифами монополий, во вторую — стоимостью кредитов и в третью — стоимостью продукции черной металлургии», — отмечает управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь.

Как власти сдерживают цены на лом Правительство приняло «исчерпывающие меры» по ограничению экспорта лома черных металлов, утверждает пресс-служба Минпромторга. 29 декабря 2022 года было подписано постановление, которое продлевает до 30 июня 2023 года тарифную квоту (объем квоты составляет 1,35 млн т) на вывоз лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таможенная пошлина за пределами этой квоты равняется не менее €290 за тонну металлолома, что фактически носит заградительный характер. В этом году сезонный рост цен на лом совпал с логистическими проблемами с доставкой сырья до металлургических комбинатов, отмечает Минпромторг. Так, работа по перенаправлению на внутренний рынок потока металлолома Северо-Запада нивелируется проблемами с нарушением сроков доставки железнодорожных грузов в рамках коридора «Север-Юг», отсутствием вагонов на погрузку металлолома и общим ростом затрат ломозаготовителей на железнодорожные перевозки, указывают там.

При этом стоимость арматуры на внешних рынках, прежде всего, в Турции, составляет 56,3 тыс. руб. за тонну (без НДС), что на 42,5% превышает котировки российского рынка, продолжает представитель Минпромторга. В целом, с начала года разница между стоимостью арматуры на российском и турецком рынках увеличилась с 10 тыс. до 16,8 тыс. руб. за тонну, что демонстрирует независимость ценообразования от принципа экспортного паритета на российском рынке арматуры, подчеркивает он. По его словам, это соответствует договоренностям, достигнутым на совещании Мантурова с собственниками крупнейших металлургических компаний в марте 2022 года. Комбинаты и трейдеры сейчас столкнулись с повышенным спросом на горячекатный прокат и арматуру в Турции, где идет ликвидация последствий землетрясений, комментирует Гришунин.

Как это влияет на стоимость жилья

Во втором полугодии 2022 года строительные компании не воспользовались ситуацией на рынке: крупнейшие застройщики — в том числе, «Донстрой», «А101», «СУ-10», ЛСР, ФСК и подрядчики — отказывались от предложений российских металлургов по заключению долгосрочных договоров по фиксированным ценам, что подтверждается деловой перепиской, утверждает представитель Минпромторга. В отличие от строительного сектора российские производители арматуры проработали все второе полугодие и работают в настоящий момент в условиях минимальной рентабельности, добавляет он. РБК направил запросы в пресс-службы этих пяти строительных компаний.

В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что цена 1 кв. м на российском рынке исторически не зависит от стоимости арматуры: стоимость металлопроката не превышает 6% в себестоимости недвижимости. Под данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), доля арматуры в стоимости 1 кв. м по итогам 2021 года составляла 9%, а в затратах на стройматериалы — 25% (больше только у бетона — за счет большого количество этого материала используемого при строительстве его доля в затратах на стройматериалы занимает 28%, а в стоимости метра 10%).

В период значительного снижения цен на металлопродукцию во втором полугодии прошлого года цена квадратного метра увеличилась в среднем на 31%, указывает представитель Минпромторга. «Так что было бы неправильно перекладывать ответственность за рост стоимости жилья исключительно на плечо отечественных металлургов», — заключил он.

В нынешней ситуации, учитывая важность металлургической отрасли для всей обрабатывающей промышленности, необходимо заключение долгосрочных контрактов с фиксированным прозрачным ценообразованием, причем не только с девелоперами, но и в рамках реализации государственных программ по увеличению дорожного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, отмечает пресс-служба Минпромторга. На следующей неделе ведомство проведет совещание с производителями металлопроката и трейдерами с участием Минстроя и ФАС.

«Чтобы не допустить роста цен для конечных потребителей, связанного с увеличением котировок металлоторгующими компаниями, поручим металлургам верифицировать соглашения по ограничению допустимой наценки на перепродажу своей металлопродукции с металлотрейдерами, как это было сделано в начале 2022 года. При этом, попросим Минстрой также контролировать цепочку формирования цен у девелоперов и их подрядчиков», — говорит представитель министерства. В случае необоснованного роста цен, чтобы не повторить ситуацию 2021 года, Минпромторг будем превентивно обращаться для проведения проверок в ФАС и другие контролирующие ведомства, включая Генпрокуратуру.