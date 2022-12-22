Мэрия Москвы после запуска БКЛ пересмотрит планы по строительству метро

Из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) в московском метро столичные власти скорректируют программу развития транспорта Москвы. После этого городские власти уточнят очередность строительства новых линий метро

Фото: Мария Плешкова / РБК

После того как в московском метро в начале 2023 года запустят Большую кольцевую линию (БКЛ), столичные власти скорректируют программу развития транспорта Москвы. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

«БКЛ существенным образом поменяет весь ландшафт дальнейших решений по развитию всех видов транспорта по Москве и Московской области», — сказал вице-мэр. По его словам, БКЛ окажет серьезное «положительное влияние» на городскую транспортную систему, так у нее будет «огромная провозная способность», которую можно увеличивать в том числе за счет сокращения интервалов движения поездов». Очередность строительства и запуска ранее запланированных линий, вероятно, также будет уточняться.

«Мэр Москвы нам поручил подготовить в первой половине следующего года уточненную программу, часть которой — стратегия развития пригородных железнодорожных перевозок в Центральном транспортном узле с РЖД на 2025–2030 годы, и, конечно, к ней должна быть привязана и городская программа развития метрополитена», — сказал Ликсутов.

В середине декабря директор научно-исследовательского университета «МосТрансПроект» Владимир Титов опубликовал перспективную карту для московского метро до 2030 года, на которой в том числе обозначена новая линия Московских центральных диаметров (МЦД) — D5. Линия будет идти от станций «Фрязино-пассажирская», «Щелково» и «Пушкино» на северо-востоке до станции «Домодедово» на юге. В центре Москвы у нового диаметра запланированы три пересадки — на станциях метро «Красные Ворота», «Китай-город» и на «Павелецкой». По словам Титова, этот план пока не утвержден.

Для соединения двух отрезков пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) в единую ветку потребуется прокладка подземных туннелей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, прорабатывается решение со строительством подземного участка, который пройдет под центральной частью города, «нырнув» под землю в районе станции метро «Рижская» и «вынырнув» в районе «Павелецкой».

МЦД-5 — самый сложный из всех диаметров. Андрей Бочкарев пояснил: если МЦД-3 и МЦД-4 (как и уже действующие первая и вторая линии) достраиваются и реконструируются на существующих рельсах, то для соединения Ярославского и Павелецкого направлений необходимо пройти 12 км фактически в центре Москвы.

Кроме того, из схемы перспективной карты следует, что в метро появится несколько новых веток (сейчас их 15). Ветка № 16 (Троицкая линия, черная или темно-серая) свяжет Троицк со станцией «ЗИЛ» Московского центрального кольца. Ветка № 17 (коричневая Рублево-Архангельская) свяжет «Деловой центр» и станцию «Ильинская» на северо-западе, а ветка № 18 (Бирюлевская линия, темно-синяя) свяжет «ЗИЛ» и «Бирюлево».