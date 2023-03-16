Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 15 мар, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 15 мар, 16:06
Компания ВЭБа и Ротенберга достроит южный дублер МКАД за ₽20 млрд Бизнес, 08:01
Как инвестировать в недвижимость ОАЭ: инструкция Pro, 07:58
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
Как изменилась инвестиционная активность в регионах России за год санкций Экономика, 07:37
Асад поддержал расширение военного присутствия России в Сирии Политика, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России среди газировок Бизнес, 07:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией Политика, 06:52
До трех европаллет: фургон для владельцев небольших автопарков РБК и ГАЗ, 06:51
В Екатеринбурге малолетних детей нашли в квартире с телами родителей Общество, 06:42
FT узнала о плане МВФ выделить Украине кредит на $15,6 млрд Политика, 06:09
ВШЭ назвало число россиян, покупавших контрафакт в 2022 году Общество, 06:00
В Польше зафиксировали рекордную за 26 лет инфляцию Экономика, 05:59
Медведев продлил рекордную победную серию и вышел в полуфинал «Мастерса» Спорт, 05:55
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Компания ВЭБа и Ротенберга достроит южный дублер МКАД за ₽20 млрд

Компания ВЭБа и Ротенберга построит финальный участок южного дублера МКАД
«Дороги и мосты», входящая в группу «Нацпроектстрой», получила подряд на строительство последнего участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе за 20 млрд руб. Трасса станет южным дублером МКАД и будет запущена в 2026 году
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Дороги и мосты» стала победителем конкурса на строительство участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который включает строительство путепровода на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе. Компания стала единственным участником конкурса и была признана его победителем, указано в документации конкурса. «Дороги и мосты» предложила построить трассу за 19,9 млрд руб., что на 100 млн руб. меньше начальной цены (участники могли предлагать снижение).

«Дороги и мосты» до конца 2020 года входило в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а затем стало частью группы «Нацпроектстрой», созданной Ротенбергом и государственным ВЭБ. Миноритарной долей в группе владеет также основной акционер группы 1520 (специализируется на железнодорожном строительстве) Алексей Крапивин. Крапивин в декабре прошлого года возглавил «Дороги и мосты», а в январе 2023 года — весь «Нацпроектстрой». РБК направил запрос представителю «Нацпроектстроя».

Согласно проекту контракта, трасса должна быть построена не позже чем через три года после его заключения, то есть весной 2026 года. Основные строительные работы необходимо закончить до конца 2025 года, а далее будет проходить благоустройство.

Заказчиком выступает ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового хозяйства». РБК направил запрос в пресс-службу комплекса градостроительной политики Москвы, который курирует это учреждение.

Как идет строительство южного дублера МКАД

Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе началось в 2016 году. Первоначально планировалось, что она пройдет до Видного (находится в Московской области, к югу от Москвы). Весной 2019 года московские власти прогнозировали что строительство всей трассы завершится в 2023 году. Затем полное открытие автодороги перенесли на 2026 год. Шестиполосная трасса свяжет Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, она будет дублером юго-западной и южной части МКАД. Длина магистрали по прямому ходу — 22,5 км, общая протяженность новых дорог с учетом развязок — более 90 км.

Читайте на РБК Pro
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
Чем использование NFT грозит бизнесу в России

Магистраль состоит из пяти участков. Три участка трассы уже готовы, движение по третьему — от Боровского до Киевского шоссе, который также строила «Дороги и мосты», запустили в январе 2023 года (его стоимость оценивалась в 9 млрд руб.). Первый участок трассы между Киевским и Калужским шоссе был открыт в августе 2018 года, движение по второму — от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово» пустили в июне 2019 года. Оба эти участка строила компания «Мостотрест» за более чем 37 млрд руб. Четвертый участок от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны за 13 млрд руб строит ООО «Фирма «Гера». Теперь «дочка» «Нацпроектстроя» выиграла контракт на последний, пятый отрезок. Согласно адресной инвестиционной программе Москвы, на работы по созданию трассы предусмотрено более 130 млрд руб.

После пересечения с Варшавским шоссе планируется построить продолжение трассы — оно пройдет уже по территории Московской области через Лыткарино до Железнодорожного и будет платным. Южно-Лыткаринская автодорога строится по модели государственно-частного партнерства. Концессионером выступает компания «Лыткаринская платная дорога», которая в 2020 году заключила соглашение с подмосковными властями. На тот момент 70% компании принадлежало ИК «Регион» (входит в ГК «Регион), но в 2022 году компания вышла из проекта, передав долю партнеру — компании «Русдор-Финанс». Выход «Региона» из проекта связывали с его подорожанием. Планировалось, что стоимость дороги составит 86,7 млрд руб., но за последние два года она выросла вдвое из-за роста цен на материалы и технику. Финансовым партнером проекта в августе 2022 года стал Газмпромбанк. Общий объем затрат на создание проекта оценивается в 156,8 млрд руб., из них 105 млрд руб. будет профинансировано за счет кредитов этого банка.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
дороги дорожное строительство МКАД Аркадий Ротенберг ВЭБ Нацпроектстрой инфраструктура
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Шувалов анонсировал продажу доли ВЭБа в СП с Ротенбергом
Бизнес
Совладелец «1520» возглавил компанию из СП ВЭБа и Ротенберга
Бизнес
Турецкий подрядчик продал акции оператора трассы Москва-Петербург
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter