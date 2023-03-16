Компания ВЭБа и Ротенберга достроит южный дублер МКАД за ₽20 млрд

«Дороги и мосты», входящая в группу «Нацпроектстрой», получила подряд на строительство последнего участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе за 20 млрд руб. Трасса станет южным дублером МКАД и будет запущена в 2026 году

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Дороги и мосты» стала победителем конкурса на строительство участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который включает строительство путепровода на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе. Компания стала единственным участником конкурса и была признана его победителем, указано в документации конкурса. «Дороги и мосты» предложила построить трассу за 19,9 млрд руб., что на 100 млн руб. меньше начальной цены (участники могли предлагать снижение).

«Дороги и мосты» до конца 2020 года входило в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а затем стало частью группы «Нацпроектстрой», созданной Ротенбергом и государственным ВЭБ. Миноритарной долей в группе владеет также основной акционер группы 1520 (специализируется на железнодорожном строительстве) Алексей Крапивин. Крапивин в декабре прошлого года возглавил «Дороги и мосты», а в январе 2023 года — весь «Нацпроектстрой». РБК направил запрос представителю «Нацпроектстроя».

Согласно проекту контракта, трасса должна быть построена не позже чем через три года после его заключения, то есть весной 2026 года. Основные строительные работы необходимо закончить до конца 2025 года, а далее будет проходить благоустройство.

Заказчиком выступает ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового хозяйства». РБК направил запрос в пресс-службу комплекса градостроительной политики Москвы, который курирует это учреждение.

Как идет строительство южного дублера МКАД

Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе началось в 2016 году. Первоначально планировалось, что она пройдет до Видного (находится в Московской области, к югу от Москвы). Весной 2019 года московские власти прогнозировали что строительство всей трассы завершится в 2023 году. Затем полное открытие автодороги перенесли на 2026 год. Шестиполосная трасса свяжет Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, она будет дублером юго-западной и южной части МКАД. Длина магистрали по прямому ходу — 22,5 км, общая протяженность новых дорог с учетом развязок — более 90 км.

Магистраль состоит из пяти участков. Три участка трассы уже готовы, движение по третьему — от Боровского до Киевского шоссе, который также строила «Дороги и мосты», запустили в январе 2023 года (его стоимость оценивалась в 9 млрд руб.). Первый участок трассы между Киевским и Калужским шоссе был открыт в августе 2018 года, движение по второму — от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово» пустили в июне 2019 года. Оба эти участка строила компания «Мостотрест» за более чем 37 млрд руб. Четвертый участок от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны за 13 млрд руб строит ООО «Фирма «Гера». Теперь «дочка» «Нацпроектстроя» выиграла контракт на последний, пятый отрезок. Согласно адресной инвестиционной программе Москвы, на работы по созданию трассы предусмотрено более 130 млрд руб.

После пересечения с Варшавским шоссе планируется построить продолжение трассы — оно пройдет уже по территории Московской области через Лыткарино до Железнодорожного и будет платным. Южно-Лыткаринская автодорога строится по модели государственно-частного партнерства. Концессионером выступает компания «Лыткаринская платная дорога», которая в 2020 году заключила соглашение с подмосковными властями. На тот момент 70% компании принадлежало ИК «Регион» (входит в ГК «Регион), но в 2022 году компания вышла из проекта, передав долю партнеру — компании «Русдор-Финанс». Выход «Региона» из проекта связывали с его подорожанием. Планировалось, что стоимость дороги составит 86,7 млрд руб., но за последние два года она выросла вдвое из-за роста цен на материалы и технику. Финансовым партнером проекта в августе 2022 года стал Газмпромбанк. Общий объем затрат на создание проекта оценивается в 156,8 млрд руб., из них 105 млрд руб. будет профинансировано за счет кредитов этого банка.