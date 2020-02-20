В Минприроды заявили о планах штрафовать бизнес за неоплату вывоза мусора

Министерство выступило за введение штрафов с юрлиц за отказ заключать договоры с региональными операторами по вывозу отходов. Сейчас наказания за это нет, а около 10% всех операторов находятся на грани банкротства из-за неплатежей

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Минприроды прорабатывает инициативу о введении штрафов для юридических лиц, которые не платят региональным операторам за вывоз отходов, уклоняясь от заключения договоров с ними, сообщила РБК пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова. По ее словам, такая идея возникла по итогам проведения ряда совещаний по проблемам мусорной реформы, стартовавшей в России в начале 2019 года.

«Сейчас отсутствуют действенные рычаги влияния на «уклонистов». Минприроды прорабатывает инициативу внесения поправок в законодательство о штрафах для юрлиц за незаключение договоров с регоператорами на вывоз образованного компанией мусора», — отметила Хлопунова. По ее словам, недопустимо, когда юрлица перекладывают свои твердые коммунальные отходы (ТКО) в мусорные контейнеры жилых домов, что в конечном итоге сказывается «на кошельках граждан».

Ни размер штрафов, ни сроки внесения инициативы в правительство представитель Минприроды не назвала.

Почему Минприроды задумалось о штрафах

Согласно ч. 4 ст. 24.7 закона «Об отходах производства и потребления» заключение с регоператором договора на вывоз отходов является обязанностью любого образователя отходов, утверждает юрист Национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко. В действующем законодательстве нет прямой административной ответственности за незаключение такого договора. На практике все сводится к понуждению к его заключению в судебном порядке, отмечает он.