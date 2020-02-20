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В Минприроды заявили о планах штрафовать бизнес за неоплату вывоза мусора

Министерство выступило за введение штрафов с юрлиц за отказ заключать договоры с региональными операторами по вывозу отходов. Сейчас наказания за это нет, а около 10% всех операторов находятся на грани банкротства из-за неплатежей
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минприроды прорабатывает инициативу о введении штрафов для юридических лиц, которые не платят региональным операторам за вывоз отходов, уклоняясь от заключения договоров с ними, сообщила РБК пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова. По ее словам, такая идея возникла по итогам проведения ряда совещаний по проблемам мусорной реформы, стартовавшей в России в начале 2019 года.

«Сейчас отсутствуют действенные рычаги влияния на «уклонистов». Минприроды прорабатывает инициативу внесения поправок в законодательство о штрафах для юрлиц за незаключение договоров с регоператорами на вывоз образованного компанией мусора», — отметила Хлопунова. По ее словам, недопустимо, когда юрлица перекладывают свои твердые коммунальные отходы (ТКО) в мусорные контейнеры жилых домов, что в конечном итоге сказывается «на кошельках граждан».

Ни размер штрафов, ни сроки внесения инициативы в правительство представитель Минприроды не назвала.

Почему Минприроды задумалось о штрафах

Согласно ч. 4 ст. 24.7 закона «Об отходах производства и потребления» заключение с регоператором договора на вывоз отходов является обязанностью любого образователя отходов, утверждает юрист Национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко. В действующем законодательстве нет прямой административной ответственности за незаключение такого договора. На практике все сводится к понуждению к его заключению в судебном порядке, отмечает он.

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В соответствии со ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях выброс отходов в неположенном месте влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юрлиц — от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Но доказать, что компании сбрасывают свой мусор в контейнеры жилых домов, крайне сложно.

В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов из-за неплатежей. По его данным, уровень неплатежей юридических лиц за вывоз мусора достигает 70%. На прошлой неделе министр призвал «обратить повышенное внимание на собираемость платежей с юридических лиц», отметив, что ведомство «прорабатывает механизм введения серьезных санкций» против «уклонистов». Суть санкций он не раскрыл.

Для того чтобы не допустить срыва выполнения показателей мусорной реформы, Минприроды с 13 по 19 февраля провело серию совещаний с участием «Российского экологического оператора» (РЭО, оператор реформы), региональных властей от Якутии до Дагестана и компаний-операторов, следует из сообщений ведомства. Представители Дагестана на одном из таких совещаний заявили Кобылкину, что при наличии на территории самого низкого в России тарифа собираемость за вывоз отходов у населения составляет 50–60% от плановой, с юридических лиц — 25%. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также обозначил проблему высокой доли незаключенных договоров на вывоз мусора между юридическими лицами и региональными операторами.

К чему приводит незаключение договоров на вывоз мусора

Экс-глава РЭО Денис Буцаев в ноябре 2019 года предлагал сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор». «РЭО будет выступать за переход к письменным формам договоров с юрлицами, как это сейчас предусмотрено в водоснабжении и теплоснабжении. За незаключение таких договоров должна быть предусмотрена ответственность в КоАП. Если правительство поддержит соответствующие изменения в законодательстве, то они могут быть рассмотрены Госдумой в этом году», — сказал РБК заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин.

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Директор регионального «ЭкоСтройРесурса» (работает в Самарской области) Михаил Захаров сказал РБК, что из-за отсутствия регулирования оборота промышленных отходов юрлица массово уклоняются от заключения договоров с регоператором на вывоз ТКО. «Они утверждают, что образуют промышленные, а не коммунальные отходы», — жалуется он. По словам Захарова, компании-«уклонисты» пользуются услугами мелких компаний по вывозу мусора, рекламирующих услуги на досках объявлений, а те в свою очередь образуют несанкционированные свалки.

Председатель совета директоров компании — регионального оператора ГК «Чистый город» (обслуживает пять регионов Южного федерального округа) Полина Вергун отмечает, что региональный оператор должен получать оплату за вывоз каждого кубометра отходов. Если мусор бизнеса оказывается на контейнерных площадках жилых домов, оператор вынужден вывозить его бесплатно, что влечет за собой убытки. Кроме того, регулирующие органы рассчитывают доходность регоператоров от 100% собираемости платежей с населения. «Практика показывает невозможность достижения такого процента собираемости платежей даже по истечении нескольких лет — максимум 80–90%. Это приводит к убыткам до 20% от выручки», — сказала она.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин заявил РБК, что введение штрафов за незаключение договоров с региональными операторами нарушает принцип свободы договора, установленный Гражданским кодексом. По его мнению, это «очередная надуманная проблема». «Современные технические средства позволяют реализовать тотальный контроль [за вывозом отходов]. А штрафы нужны для того, чтобы появилась возможность их применять избирательно», — отметил он.

Какие еще проблемы есть у мусорной отрасли

По данным «Российского экологического оператора», сейчас в зоне риска прекращения деятельности или банкротства из-за неплатежей находятся региональные операторы в 11 субъектах, вступивших в реформу. Значительная часть региональных операторов начнет массово банкротиться, что может привести к срыву выполнения показателей мусорной реформы, сказал РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов) Руслан Губайдуллин. Среди основных проблем помимо неплатежей он назвал две:

  • Отсутствие у операторов доступа к информации о персональных данных плательщиков за вывоз отходов. «Необходимо поменять федеральный закон «О персональных данных» с тем, чтобы их могли предоставлять операторам региональные власти на бесплатной основе», — отметил он. По словам учредителя и директора Красноярской рециклинговой компании Ильи Ильина, отсутствие доступа к персональным данным плательщиков приводит к низкой собираемости платежей, некорректному выставлению счетов и невозможности взыскания задолженности за вывоз мусора в суде. Михаил Захаров отмечает, что такими данными обладает Федеральная миграционная служба, но в единую систему они не выгружаются. «Сотрудники компании выезжают в поселения, откуда должны вывозить отходы, и сами занимаются переписью, что увеличивает расходы регоператора», — сказал он.
  • Еще одна важная проблема — неработающая мера поддержки операторов, связанная с освобождением их от уплаты НДС, говорит Губайдуллин. Эти деньги компании могут вкладывать в модернизацию инфраструктуры, связанной с обращением с отходами. «У бизнеса возникает обязанность по восстановлению сумм НДС (то есть возврату государству части этого налога. — РБК), правомерно принятых к вычету. В результате регоператор обязан заплатить эти деньги в бюджет из своего кармана», — сетует глава ассоциации. По оценке «Чистой страны», сумма НДС, подлежащая «восстановлению» (выплате), составит до 10% от прогнозной необходимой валовой выручки операторов на 2020 год. «Региональные операторы, которые в прошлом году купили спецтехнику, например на 1 млрд руб., должны были получить из этой суммы 200 млн руб. возмещения из бюджета. Но в этом году, переходя на упрощенную систему налогообложения, таким регоператорам предстоит вернуть в бюджет обратно 170 млн руб., исходя из срока службы транспорта по вывозу отходов и остаточной стоимости, отметила Вергун. По мнению Губайдуллина, целесообразно было бы освободить региональных операторов от обязанности возвращать эти деньги государству, но для этого требуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
Автор: Людмила Подобедова
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: вывоз мусора, юридические лица, Дмитрий Кобылкин, Штрафы, банкротстсво
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