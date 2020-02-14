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Генпрокуратура проверит сообщения об опасности мусоросжигательных заводов

Генпрокуратура сообщила, что в СМИ появились утверждения экспертов о том, что российские заводы используют устаревшие методы очистки газов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генпрокуратура объявила о начале проверки появившихся в СМИ сведений о том, что строящиеся в России мусоросжигательные заводы основаны на устаревших технологиях, не отвечающих современным экологическим требованиям.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что в СМИ распространено мнение экспертов, согласно которому российские заводы предполагают использование устаревших методов очистки газов, «несмотря на имеющиеся новейшие стандарты в этой области, внедренные в ряде других стран».

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«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка законности и обоснованности выдачи разрешительных документов, соблюдению порядка прохождения экологической экспертизы, выбранным местам складирования отходов и способам очистки выделяющихся при сжигании газов от вредных веществ, а также уровню негативного воздействия на природные компоненты и здоровье населения», — заявил в Генпрокуратуре.

К проведению проверки привлечены Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, прокуратура Московской области и подразделения Росприроднадзора, необходимые сведения переработки и утилизации мусора запрошены в Роспотребнадзоре, Минприроды и компании «Российский экологический оператор», в подготовке экспертного заключения должны принять участие «ведущие научные учреждения».

«По результатам [проверки] будет объективно оцениваться законность деятельности хозяйствующих субъектов, уполномоченных федеральных и региональных органов исполнительной власти», — заверили в Генпрокуратуре.

В сообщении прокуратуры не говорится о том, о каких объектах идет речь.

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«Мы взаимодействуем с Генпрокуратурой по данному вопросу, даны исчерпывающие пояснения как по применяемым технологиям, так и по прохождению необходимых государственных и экологических экспертиз по проектам строительства заводов по энергоутилизации отходов», — сообщил РБК представитель компании «РТ-Инвест» (25,01% у «Ростеха»), которая строит пять мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани.

В компании заявили, что заявления про «отсталые технологии» «ложны и создают крайне неверное представление об инициативах компании «РТ-Инвест» в вопросах обращения с отходами в нашей стране».

«Отечественных апробированных технологий, прошедших необходимые испытания, с возможным применением именно в промышленных масштабах, к сожалению, нет. Мы не можем рисковать здоровьем людей, поэтому был детально изучен весь мировой опыт, и выбор был сделан в пользу гарантированно безопасных технологий. Все заводы компании «РТ-Инвест» будут соответствовать европейским стандартам», — говорится в заявлении компании.

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В официальном письме, которое направил в Генпрокуратуру гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов (есть в распоряжении РБК), говорится, что проекты заводов прошли все установленные законодательством экспертизы, подтвердившие их соответствие установленным в России экологическим требованиям.

Представитель Минприроды Наталья Хлопунова, отвечая на запрос РБК о проверке Генпрокуратуры, заявила, что все необходимые документы предоставляются по запросам в установленный срок. «По результатам проверочных мероприятий уполномоченные органы направляют свои замечания, претензии и рекомендации официальным путем. Какой-либо информацией о претензиях к сотрудникам не обладаем», — добавила она.

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Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: Генпрокуратура, мусоросжигательный завод
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