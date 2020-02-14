Генпрокуратура проверит сообщения об опасности мусоросжигательных заводов

Генпрокуратура сообщила, что в СМИ появились утверждения экспертов о том, что российские заводы используют устаревшие методы очистки газов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генпрокуратура объявила о начале проверки появившихся в СМИ сведений о том, что строящиеся в России мусоросжигательные заводы основаны на устаревших технологиях, не отвечающих современным экологическим требованиям.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что в СМИ распространено мнение экспертов, согласно которому российские заводы предполагают использование устаревших методов очистки газов, «несмотря на имеющиеся новейшие стандарты в этой области, внедренные в ряде других стран».

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка законности и обоснованности выдачи разрешительных документов, соблюдению порядка прохождения экологической экспертизы, выбранным местам складирования отходов и способам очистки выделяющихся при сжигании газов от вредных веществ, а также уровню негативного воздействия на природные компоненты и здоровье населения», — заявил в Генпрокуратуре.

К проведению проверки привлечены Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, прокуратура Московской области и подразделения Росприроднадзора, необходимые сведения переработки и утилизации мусора запрошены в Роспотребнадзоре, Минприроды и компании «Российский экологический оператор», в подготовке экспертного заключения должны принять участие «ведущие научные учреждения».