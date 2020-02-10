Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани себестоимость проезда в метро незначительно подорожает, заявил РБК Андрей Шипелов, глава «РТ-Инвест», которая строит эти заводы

Комплекс обработки отходов компании «РТ-Инвест» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии. «Это 67% выручки заводов по термической переработке. Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%», — рассказал в интервью РБК совладелец и гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«У кого из-за этого подорожает электроэнергия? У РЖД, у Московского метрополитена. Но в метрополитене себестоимость одного билета увеличится на 3 коп.», — пообещал Шипелов. Сейчас стоимость одной поездки в Московском метрополитене по карте «Тройка» составляет 40 руб. Таким образом, речь идет о подорожании тарифов из-за субсидирования мусоросжигательных заводов лишь на 0,01%.

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.