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Неплатежи за вывоз мусора в России достигли 65–70%
Неплатежи юрлиц за вывоз отходов составляют 65–70%, заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он предложил ужесточить ответственность бизнеса, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать деньги
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервьюРБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — отметил Буцаев.

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». По его словам, непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор, а платит за это население.

Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная Буцаевым, — сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету [за вывоз мусора]. Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество» — указывает глава «Российского экологического оператора».

По словам Буцаева, стоит цель увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%. «Если говорить реально, достижение этого показателя отложится еще минимум на пять—восемь месяцев», — оговорился он.

Несмотря на неплатежи и предупреждения замглавы «Российского экологического оператора» Алексея Макрушина о том, что многие региональные мусорные компании находятся на грани банкротства, такой проблемы пока нет, уверяет Буцаев.

«У нас региональных операторов 200 с лишним. Как таковых банкротств не было, два [оператора] просто отказались от работы, — сказал он РБК. — Есть также регоператоры, которые работают, но испытывают определенные сложности, их больше. Но в любом случае уровень банкротств в отрасли пока даже не среднероссийский. Регоператоры заложили сложности в бизнес-планы».

Однако руководитель госкомпании признал, что из-за неплатежей у операторов есть «кассовые разрывы». «Они покрываются из разных источников, некоторые регионы ввели субсидии. Но так дальше продолжаться не может. Если проблема будет на второй и третий годы, это будет говорить о том, что экономическая модель не работает. Тогда придется ее дорабатывать», — добавил Буцаев.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: мусор
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