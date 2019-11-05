Неплатежи за вывоз мусора в России достигли 65–70%

Неплатежи юрлиц за вывоз отходов составляют 65–70%, заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он предложил ужесточить ответственность бизнеса, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать деньги

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервьюРБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — отметил Буцаев.

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». По его словам, непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор, а платит за это население.

Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная Буцаевым, — сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету [за вывоз мусора]. Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество» — указывает глава «Российского экологического оператора».