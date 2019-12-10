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Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов
В ряде регионов возникает риск прекращения вывоза мусора на фоне неплатежей, ситуация в мусорной отрасли — критическая, указано в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в адрес губернаторов
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов. Соответствующее письмо в адрес губернаторов направил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минприроды.

По оценке Кобылкина, «в ряде субъектов России ситуация критическая». Минприроды «фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с отходами потребителям в связи с проблемами; возникающими в работе региональных операторов и риском их банкротства». В документе указано, что по экспертным оценкам уровень неплатежей юридических лиц за вывоз мусора достигает 70%. Ранее такую оценку приводил в интервью РБК Денис Буцаев, занимавший тогда пост гендиректора Российского экологического оператора.

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Минприроды рекомендует губернаторам вести информационные кампании для увеличения собираемости платежей, привести территориальные схемы обращения с отходами в соответствие с реальным размещением инфраструктуры, оборудовать контейнерные площадки, выплатить операторам долги бюджетных организаций, а также привести нормативы накопления мусора в соответствие с реальными объемами, помочь операторам в выявлении «скрытых потребителей» и доначислить им плату. Кроме того, глава Минприроды предлагает рассмотреть возможность компенсации мусорным операторам выпадающих доходов. Возможные источники финансирования Кобылкин в своем письме не назвал.

В начале ноября Буцаев в интервью РБК заявил, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%. Он отметил, что в текущем году наблюдается улучшение ситуации в отношении физлиц, а в отношении юрлиц изменений никаких не произошло.

Для решение этой проблемы он предложил ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», поскольку представители бизнеса не хотят заключать соглашения на вывоз мусора с региональными операторами. Буцаев указал на то, что остается непонятным, куда некоторые компании направляют свой мусор, при условии, что за это платит население. В качестве одной из мер ужесточения ответственности он предложил сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам. Это, по его мнению, это необходимо для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

Авторы: Петр Канаев, Михаил Юшков
Теги: Минприроды, мусор
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