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Бизнес ,  
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Эксклюзив

Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к Домодедово

Аркадию Ротенбергу не интересен аэропорт Домодедово, в случае, если он будет предлагаться инвесторам. Разговоры о возможной смене собственника аэропорта идут на фоне иска Генпрокуратуры к его владельцу Дмитрию Каменщику
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил РБК, что ему не интересен аэропорт «Домодедово» и его активы. Так он ответил на вопрос РБК — стал бы он рассматривать вариант приобретения этого столичного аэропорта, в случае если он будет предлагаться инвесторам.

Во вторник, 28 января, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с аэропортом Домодедово, включая владельца компании миллиардера Дмитрия Каменщика. По версии Генпрокуратуры, бизнесмен, а также Валерий Коган (ранее председатель набсовета аэропорта), имея иностранные гражданства, в нарушение российского законодательства распоряжались активами предприятия и выводили прибыль за границу. 

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, инициатором иска стал один из заместителей генпрокурора, ему предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово, а его цель — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет аэропортом.

Сразу после подачи иска участники рынка стали обсуждать возможных покупателей актива, в случае если он будет выставлен на продажу. 

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Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В прошлом, владельцы Домодедово несколько раз вели переговоры о возможной продаже актива. В частности, в 2011 году Каменщик обсуждал продажу актива с бизнесменом Александром Пономаренко, сумма сделки могла составить $3,8 млрд. В числе других возможных покупателей в разное время фигурировали группа «Ренова» Виктора Вексельберга (владеет холдингом «Аэропорты регионов»), инвестиционная компания А1 (в начале 2000-х планировала стать инвестором строительства третьего терминала в Шереметьево), а также структуры Владимира Скоча и Виталия Ванцева, владельца Внуково. Еще одним претендентом на покупку доли в Домодедово был инвестор Игорь Юсуфов, входивший в 2011 году в совет директоров «Газпрома»: по его словам, он вел переговоры с Валерием Коганом о покупке 25% акций аэропорта за $1 млрд. Ближе всех к покупке Домодедово, как ранее рассказывали источники РБК, был альянс «Роснефти» и оператора региональных аэропортов «Новапорт», подконтрольного холдингу AEON предпринимателя Романа Троценко. В рамках этой потенциальной сделки в 2013 году аэропорт и весь комплекс были оценены в $4,8 млрд. Но все эти переговоры к сделке не привели.

Аркадий Ротенберг, который является совладельцем другого столичного аэропорта - Шереметьево, также около 10 лет назад фигурировал в числе потенциальных покупателей. Но, как рассказывали источники РБК, сторонам не удалось договориться о цене.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Аркадий Ротенберг Дмитрий Каменщик


 

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