Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к Домодедово
Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил РБК, что ему не интересен аэропорт «Домодедово» и его активы. Так он ответил на вопрос РБК — стал бы он рассматривать вариант приобретения этого столичного аэропорта, в случае если он будет предлагаться инвесторам.
Во вторник, 28 января, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с аэропортом Домодедово, включая владельца компании миллиардера Дмитрия Каменщика. По версии Генпрокуратуры, бизнесмен, а также Валерий Коган (ранее председатель набсовета аэропорта), имея иностранные гражданства, в нарушение российского законодательства распоряжались активами предприятия и выводили прибыль за границу.
Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, инициатором иска стал один из заместителей генпрокурора, ему предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово, а его цель — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет аэропортом.
Сразу после подачи иска участники рынка стали обсуждать возможных покупателей актива, в случае если он будет выставлен на продажу.
В прошлом, владельцы Домодедово несколько раз вели переговоры о возможной продаже актива. В частности, в 2011 году Каменщик обсуждал продажу актива с бизнесменом Александром Пономаренко, сумма сделки могла составить $3,8 млрд. В числе других возможных покупателей в разное время фигурировали группа «Ренова» Виктора Вексельберга (владеет холдингом «Аэропорты регионов»), инвестиционная компания А1 (в начале 2000-х планировала стать инвестором строительства третьего терминала в Шереметьево), а также структуры Владимира Скоча и Виталия Ванцева, владельца Внуково. Еще одним претендентом на покупку доли в Домодедово был инвестор Игорь Юсуфов, входивший в 2011 году в совет директоров «Газпрома»: по его словам, он вел переговоры с Валерием Коганом о покупке 25% акций аэропорта за $1 млрд. Ближе всех к покупке Домодедово, как ранее рассказывали источники РБК, был альянс «Роснефти» и оператора региональных аэропортов «Новапорт», подконтрольного холдингу AEON предпринимателя Романа Троценко. В рамках этой потенциальной сделки в 2013 году аэропорт и весь комплекс были оценены в $4,8 млрд. Но все эти переговоры к сделке не привели.
Аркадий Ротенберг, который является совладельцем другого столичного аэропорта - Шереметьево, также около 10 лет назад фигурировал в числе потенциальных покупателей. Но, как рассказывали источники РБК, сторонам не удалось договориться о цене.
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