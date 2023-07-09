Глава ÖMV заявил, что не намерен отказываться от российского газа

Компания подписала долгосрочный контракта с «Газпромом» в 2018 году, он рассчитан до 2040 года. ÖMV намерена получать газ, пока «Газпром» будет поставлять», сказал Альфред Штерн

Австрийская компания ÖMV продолжит покупать большую часть газа в России зимой, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times.

Компания подписала долгосрочный контракта с «Газпромом» в 2018 году, он рассчитан до 2040 года.

«Пока Газпром будет поставлять <...>, мы продолжим получать эти объемы у «Газпрома», — сказал Штерн.

Говоря о санкциях против российского газа, глава ÖMV предупредил, что «устранение определенных источников также приведет к росту цен». Компания будет использовать «эти источники, пока они юридически приемлемы», отметил он. Российский газ не подпадает под западные санкции.

Штерн также сообщил, что ÖMV одобрила выделение €2 млрд евро на ввод в эксплуатацию газового месторождения Neptun Deep в Черном море к 2027 году в рамках совместного предприятия с румынской Romgaz, что позволит

поставить на европейский рынок 100 млрд куб. м газа.

«Это сделает Румынию крупнейшим производителем природного газа в ЕС, а ÖMV — одним из крупнейших производителей газа в Европе», — указал он.

«Я думаю, что это значительный вклад в безопасность европейских поставок», — добавил глава компании, отвечая на критику ÖMV за закупки газа у России.

ÖMV обеспечивает около 30% газового рынка Австрии.

ÖMV в прошлом году согласилась платить России за поставки газа по новой схеме. Весной Москва ввела новый механизм расчетов за газ с «недружественными» странами: покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета, один — в иностранной валюте, второй — в рублях. Иностранные компании вносят средства на валютный счет, банк — конвертирует их в рубли и зачисляет на рублевый, откуда средства поступают продавцу. Брюссель тогда счел, что оплата газа в рублях будет нарушать введенные против России санкции, и предложил в качестве компромисса при переводе евро или долларов на счет в Газпромбанке делать «четкое заявление», что на этом их платежное обязательство считается исполненным. Австрийская компания открыла рублевый счет и оплатила поставки, заявив, что считает обязательство исполненным.