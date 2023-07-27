Wintershall начала отделение западного бизнеса от предприятий в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Экс-менеджера «Спартака» оштрафовали за фанатов без Fan ID Спорт, 14:23
Верховная рада продлила еще на 90 дней военное положение на Украине Политика, 14:22
Следователи возбудили дело после крушения вертолета на Алтае Общество, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 14:16
В Херсоне задержали готовившего подрыв украинца Политика, 14:05
Путин назвал заботу Запада об Африке «пустыми разговорами» Политика, 13:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:54
Wintershall начала отделение западного бизнеса от предприятий в России Бизнес, 13:54
Умер лауреат двух «Оскаров», сценарист фильма «Запах женщины» Бо Голдмэн Life, 13:52
Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена за вывод ₽126 млрд из России Бизнес, 13:48
Коммерческая тайна: как защитить информацию внутри компании Pro, 13:42
Первая иранская майнинговая компания выйдет на российский рынок Крипто, 13:40
ФСБ сообщила о попытке теракта на корабле Черноморского флота Политика, 13:40
Война санкций ,  
0 

Wintershall начала отделение западного бизнеса от предприятий в России

Wintershall Dea начала юридическое отделение бизнеса за рубежом от предприятий в России
Сюжет
Война санкций
Wintershall обсуждает выход из совместных активов с «Газпромом». Процесс будет долгим, и препятствий на этом пути ожидается все больше и больше, заявил глава немецкой компании
Фото: Swen Pförtner / Dpa / Global Look Press
Фото: Swen Pförtner / Dpa / Global Look Press

Wintershall Dea продолжает выход из активов в России, сообщил на пресс-конференции глава немецкой нефтегазовой компании Марио Мерен.

«Мы также осуществляем полное юридическое отделение нашего бизнеса за пределами России от долей в предприятиях, которые у нас все еще есть в России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мерен только сообщил, что Wintershall обсуждает с «Газпромом» свой выход, но не привел деталей. Компании участвуют в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия «Севернефтегазпрома» и «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент»). Wintershall была одним из инвесторов «Северного потока-2» (владеет 15,5%) совместно с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie и немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд, а Wintershall Dea вложила €730 млн).

Точные сроки полного выхода из России Мерен тоже не назвал, лишь сказал, что процесс будет долгим. Главы Wintershall признал, что препятствий для этого «все больше и больше». «Если вы посмотрите на ситуацию четырех или пяти западных компаний, которые тоже хотели бы выйти из России, они столкнулись с похожими сложностями», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Продажу российских подразделений обсуждали Uniper и финская Fortum, Но в апреле в соответствии с указом президента акции принадлежащих им «Юнипро» и «Фортума» отошли под внешнее управление. В Кремле заявили, что мера «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний».

Wintershall Dea была создана в 2019 году, это крупнейшая независимая нефтегазовая компания Европы. Она ведет добычу в Норвегии, Германии, работает в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Доля в 72,7% в ней принадлежит концерну BASF, остальное — LetterOne.

О намерении уйти из России компания объявила в январе. Этому предшествовало решение российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у предприятий, которыми он совместно владеет с Wintershall. В апреле Мерен говорил, что не видит перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем.

Читайте на РБК Pro
Когда и почему ждать роста цен на золото
Как можно замедлить старость и отложить смерть: отвечает генетик
Налоговая обнаружила разрыв по НДС в вашей компании: что делать
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Wintershall российский бизнес Газпром
Материалы по теме
Wintershall Dea назвала окончательным решение уйти из России
Бизнес
Глава Wintershall Dea заявил о снятии «Газпромом» €2 млрд со счетов их СП
Бизнес
Wintershall Dea оценила убытки из-за списания российских активов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter