Wintershall начала отделение западного бизнеса от предприятий в России

Wintershall обсуждает выход из совместных активов с «Газпромом». Процесс будет долгим, и препятствий на этом пути ожидается все больше и больше, заявил глава немецкой компании

Фото: Swen Pförtner / Dpa / Global Look Press

Wintershall Dea продолжает выход из активов в России, сообщил на пресс-конференции глава немецкой нефтегазовой компании Марио Мерен.

«Мы также осуществляем полное юридическое отделение нашего бизнеса за пределами России от долей в предприятиях, которые у нас все еще есть в России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мерен только сообщил, что Wintershall обсуждает с «Газпромом» свой выход, но не привел деталей. Компании участвуют в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия «Севернефтегазпрома» и «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент»). Wintershall была одним из инвесторов «Северного потока-2» (владеет 15,5%) совместно с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie и немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд, а Wintershall Dea вложила €730 млн).

Точные сроки полного выхода из России Мерен тоже не назвал, лишь сказал, что процесс будет долгим. Главы Wintershall признал, что препятствий для этого «все больше и больше». «Если вы посмотрите на ситуацию четырех или пяти западных компаний, которые тоже хотели бы выйти из России, они столкнулись с похожими сложностями», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Продажу российских подразделений обсуждали Uniper и финская Fortum, Но в апреле в соответствии с указом президента акции принадлежащих им «Юнипро» и «Фортума» отошли под внешнее управление. В Кремле заявили, что мера «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний».

Wintershall Dea была создана в 2019 году, это крупнейшая независимая нефтегазовая компания Европы. Она ведет добычу в Норвегии, Германии, работает в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Доля в 72,7% в ней принадлежит концерну BASF, остальное — LetterOne.



О намерении уйти из России компания объявила в январе. Этому предшествовало решение российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у предприятий, которыми он совместно владеет с Wintershall. В апреле Мерен говорил, что не видит перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем.