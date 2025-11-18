Bloomberg узнал, как санкции снизили закупки Китаем российской нефти

По оценке Rystad Energy AS, китайский импорт российской нефти морем может сократиться на 500–800 тыс. баррелей в день, что составляет две трети обычного уровня

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Общий объем импорта российской нефти в Китай снизился на две трети из-за санкций США, сообщает Bloomberg.

По его данным, крупные государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупки нефти марки ESPO, которая составляет основную часть импорта Китая из России, после того как США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Согласно оценке отраслевой аналитической компании Rystad Energy AS, в этом месяце китайский импорт российской нефти морским путем может сократиться на 500–800 тыс. баррелей в день, то есть на две трети по сравнению с обычным уровнем.

По данным Bloomberg на 20 октября, за два дня до того, как США ввели санкции, общий объем закупок составлял 1438 тыс. баррелей в день, из которых 637 тыс. — нефть марки ESPO. По состоянию на 10 ноября объемы уменьшились на 52%, до 748 тыс. баррелей в день, из которых нефть марки ESPO — 532 тыс.

Минфин США ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний 22 октября. Ведомство связало меры с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». На сворачивание операций с попавшим под санкции ЛУКОЙЛом, «Роснефтью» и их «дочками» США дали время до 22 ноября. Позже Вашингтон продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом до 13 декабря.

Reuters после введения санкций со ссылкой на источники писал, что крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти. По словам собеседников агентства, нефтяные компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil воздержатся от поставок, по крайней мере в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций.

По данным аналитиков Vortexa, суточный объем поставок российской нефти госкомпаниями Китая за первые девять месяцев 2025 года составляет менее 250 тыс. барр. Energy Aspects оценила этот показатель в 500 тыс. барр.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Президент Владимир Путин назвал новые санкции США носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, по его словам, меры существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений глава государства расценил как попытку давления.