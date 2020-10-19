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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве пригрозили Nestle штрафом за нарушение требования об удаленке

Штраф может стать первым назначенным в Москве за нарушение предписания властей о переводе на удаленку. С компании могут взыскать до 300 тыс. руб.
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания Nestle может первой в Москве получить штраф за нарушение требования о переводе минимум 30% сотрудников на дистанционную работу, сообщили в столичном оперативном штабе.

«В ходе мониторинга информации ООО «Нестле Россия» выявлено нарушение, за которое предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с конца сентября столичные компании обязаны перевести по меньше мере 30% своих сотрудников на удаленку, а также обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах профилактических мер. На дистанционный режим также должны быть переведены все сотрудники старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Требование об удаленной работе не распространяется только на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

С 12 октября власти также потребовали от организаций еженедельно предоставлять сведения переведенных на дистанционный режим работы сотрудников. В случае нарушений работодателям может быть назначен штраф или приостановка деятельности по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц сумма штрафа составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Собянин оценил идею о комендантском часе из-за коронавируса
Политика
Сергей Собянин

Выполняют ли компании требования об удаленке, власти выяснят с помощью выборочных проверок, говорил Собянин. Их будут проводить сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций города Москвы.

19 октября Собянин заявил, что все принятые по борьбе с коронавирусом меры, в том числе об обязательном переводе части сотрудников на удаленку и соблюдении масочного режима, будут «жестко и системно контролировать».  Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — «не разовая кампания», но «новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии», сказал мэр.

По данным столичного оперативного штаба по контролю за коронавирусом, за последние сутки в Москве выявили 5376 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным приростом с 12 мая. Общее число заболевших с начала пандемии  в Москве достигло 367,6 тыс. человек.

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