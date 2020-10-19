В Москве пригрозили Nestle штрафом за нарушение требования об удаленке

Штраф может стать первым назначенным в Москве за нарушение предписания властей о переводе на удаленку. С компании могут взыскать до 300 тыс. руб.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания Nestle может первой в Москве получить штраф за нарушение требования о переводе минимум 30% сотрудников на дистанционную работу, сообщили в столичном оперативном штабе.

«В ходе мониторинга информации ООО «Нестле Россия» выявлено нарушение, за которое предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с конца сентября столичные компании обязаны перевести по меньше мере 30% своих сотрудников на удаленку, а также обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах профилактических мер. На дистанционный режим также должны быть переведены все сотрудники старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Требование об удаленной работе не распространяется только на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.