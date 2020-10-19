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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили максимальное с мая число случаев COVID-19

За сутки коронавирус обнаружили у 5376 человек, что стало рекордным приростом новых случаев с 12 мая
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве подтвердили 5376 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Такой прирост стал наибольшим с 12 мая, когда в столице зафиксировали 5392 новых заболевших.

Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса в Москве составляет 367 629 человек.

Введение в столице жестких ограничений, в том числе комендантского часа или запрета передвижения по городу, «для нас абсолютно неприемлемо и невозможно», заявил ранее 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, задача столицы — «найти средний путь» между закрытием города и отказом от каких-либо ограничений. Все уже принятые меры против распространения коронавируса власти будут жестко и системно контролировать, указал он.

Новые ограничения из-за коронавируса столичные власти начали постепенно вводить из-за роста заболеваемости в сентябре. Так, с 28 сентября власти рекомендовали режим самоизоляции пожилым и людям с хроническими заболеваниями, а 29 сентября Собянин объявил о продлении плановых школьных каникул на одну неделю. Учащиеся 1–5 классов вернутся в школы, а все остальные перейдут на формат дистанционного обучения.

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также с 1 октября столичные компании обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Данные сотрудников, переведенных на удаленку, работодатели должны передавать властям.

С середины октября власти ужесточили контроль за ношением масок и перчаток на транспорте: пассажиров без средств защиты перестали пускать в транспорт, даже если они уже оплатили проезд. Кроме того, с 19 октября в клубах и барах столицы введена обязательная регистрация по номеру телефона, а посетить столичные учреждения культуры, подведомственные московским властям, можно только по купленным на сайте мэрии электронным билетам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
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