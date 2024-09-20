Nord Stream увеличила требования к страховщикам «Северного потока»

Nord Stream увеличила требования в суде Лондона к страховщикам «Северного потока», подорванного в 2022 году. Компания добавила новые аргументы к ущербу и теперь просит компенсировать ей €574 млн вместо запрашиваемых ранее €400 млн

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Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», подорванного осенью 2022 года, подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance. В судебных документах, с которыми ознакомился РБК, Nord Stream уточняет имеющиеся на трубопроводах проекта повреждения, а также сумму требований, которая выросла в 1,4 раза, до €574 млн.

Новые аргументы от Nord Stream

Помимо ущерба от «взрывов, которые произошли в период около 26 сентября» 2022-го и вывели из строя обе нитки, оператор отдельно зафиксировал в иске наличие вмятины на второй нитке «Северного потока». Это повреждение уходит вглубь внутреннего диаметра трубы на 17%, а его масштаб составляет 80 см в длину, 50 см в ширину и 15 см в глубину. Nord Stream считает, что вмятина появилась в период «не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022 года» по «внешней причине или в результате происшествия», природу которого компания установить не смогла.

Также оператор «Северного потока» конкретизировал предварительную оценку стоимости восстановления проекта, включая работу по удалению воды из труб, их стабилизацию, ремонт и восполнение утраченных запасов газа. Ранее она составляла €1,2–1,35 млрд. Теперь компания сообщает, что требуется «как минимум €1,2 млрд», из которых €510 млн приходятся на ущерб от взрывов, €240 млн — от вмятины и €400–450 млн — от потерянного газа.

Соответственно, Nord Stream требует от страховщиков, Lloyd's и Arch, компенсировать €380 млн за ущерб от взрывов на обеих нитках вне зависимости от того, считать ли каждый взрыв отдельным происшествием или единым событием. Такая компенсация положена компании по так называемым первичным (несут первые убытки) и избыточным полисам (покрывают убытки после исчерпания основного лимита). Кроме того, оператор считает отдельным страховым случаем возникновение вмятины, по которому также должен получить компенсацию в размере €190 млн. Еще €3,76 млн компания требует на возмещение стоимости первичного освидетельствования ущерба, проведенного Svarog LLP.

Что такое «Северный поток» «Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу, проложенный по дну Балтийского моря с выходом в Германии и начавший работу в 2011 году. Долгое время магистраль была одним из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок, ее проектная мощность по двум ниткам составляла 55 млрд куб. м в год. Оператором трубопроводной системы стала компания Nord Stream AG. Ее основным владельцем является «Газпром» (51%), также доли в компании есть у немецких Wintershall и E.On (по 15,5%), французской Engie и голландской Gasunie (по 9%).

Почему страховщики против выплат

Оператор «Северного потока» подал иск к Lloyd's и Arch в феврале 2024 года. В нем содержалось требование возместить убытки, покрываемые страховыми полисами (первичными и избыточными). Сумма положенной компенсации оценивалась в €404 млн.

Lloyd's и Arch, которые в разбирательстве выступают ответчиками от имени нескольких страховщиков, отказывают Nord Stream в выплате компенсации, сообщали в марте The Financial Times и Reuters. Свою позицию они аргументировали тем, что газопровод пострадал в результате военных действий, а такие риски не были включены в контракт, писала позднее газета «Коммерсантъ». По данным издания, страховщики указывали на конфликт между Россией и Украиной и что ущерб от взрыва мог быть причинен каким-либо правительством или по его приказу. Nord Stream в ответ настаивала, что страховые полисы все же предусматривали риски повреждения газопровода даже в случае военных действий, раскрыла в мае газета «Ведомости».

Еще одним препятствием был тот факт, что Lloyd's и Arch не были согласны и с объемом страхового лимита в €400 млн. Они считали, что максимальный размер должен быть не более €200 млн. Страховщики объясняли, что в июле 2020 года стороны установили лимит в размере €100 млн за каждый страховой случай, но до €200 млн совокупно в год на каждую нитку, писал «Коммерсантъ». По мнению Lloyd's и Arch, взрывы представляют собой один случай, отмечалось в материале.

Nord Stream в своем исковом заявлении разъясняет, что покрытие по первичным полисам составляет €100 млн на каждый страховой случай и до €200 млн в совокупности в год. При этом такой лимит применяется к каждой нитке. Далее все те же страховые случаи охватывают избыточные полисы. По ним такие же покрытие и лимит, но «сверх сумм» первичной страховки. Как и в первом варианте, по избыточным полисам «лимит применим к каждой линии», добавляет Nord Stream. Оператор «Северного потока» заявляет, что даже если два взрыва считать одним происшествием, то компания «в любом случае имеет право на возмещение €100 млн как по первичным (за вычетом франшизы в размере €10 млн), так и по избыточным полисам и при этом в отношении каждой нитки в части ущерба от взрывов».

Оценить позицию сторон сложно без оценки конкретных условий договора страхования и содержания применимого права, говорит Олесь Груздев, юрист Forward Legal. К примеру, в российской практике коммерческого страхования организации, как правило, прямо исключают из определения страхового случая повреждения, вызванные военными действиями, конфликтами, поведением иностранных вооруженных сил и любые связанные с этим события. «Исключением служат лишь те ситуации, когда страховые компании целенаправленно продают страховку от событий, связанных с повреждениями от вооруженных конфликтов», — говорит он.

Сложности могут возникнуть и в отношении выплат по вмятине. Чтобы претендовать на них, Nord Stream придется установить дату и природу возникновения этого повреждения, считает Груздев. «Если причина возникновения вмятины не соответствует условиям договора страхования, то у страховой организации не возникает обязанности по ее компенсации», — поясняет юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» и Nord Stream.