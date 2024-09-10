Euractiv узнал, что Туск передумал ехать в ФРГ из-за дела Nord Stream

Отношения двух стран резко охладились на фоне проведенного Германией расследования: Варшава не стала помогать Берлину в аресте подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и призвала немецких коллег «извиниться и замолчать»

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Польский премьер Дональд Туск не приедет в Германию на вручение премии M100 Media Award в Потсдаме из-за расследования подрыва трубопроводов проекта «Северный поток» и ухудшения отношений с немецкими властями. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Церемония вручения запланирована на 12 сентября в немецком Потсдаме. Организаторы премии сообщили, что польский премьер пропустит церемонию из-за «важных обязательств в стране», а немецкий канцлер Олаф Шольц не приедет в силу нехватки времени.

Премия M100 Media Award является «премией европейской прессы», ее победители выбираются Консультативным советом M100. В предыдущие годы награду получали Движение за свободу жизни женщин в Иране, народ Украины, российский оппозиционер Алексей Навальный и итальянский политик, бывший глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги.

В этом году, помимо Туска, премию получит президент Косово Вьоса Османи. Польскому премьеру решили вручить премию за его деятельность как «важнейшего защитника нашего демократического, свободного общества» и «неутомимую борьбу с автократией», пояснил потсдамский мэр Майк Шуберт. С его слов, Османи «продемонстрировала решимость и дальновидность в защите молодой демократии в регионе, который уже давно охвачен конфликтом».

В прошлом месяце стало известно, что в Германии выдали ордер на арест 44-летнего уроженца Киева Владимира Журавлева по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Кроме него к подрыву могут быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family, сообщали Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD.

Der Spiegel узнал, что подозреваемый украинец сбежал из Германии, причем мужчине помогли власти Польши: он вернулся на родину на автомобиле с дипломатическими номерами, который использовался посольством Украины в Варшаве.

Польша отказалась помочь Германии в аресте подозреваемого, а Туск заявил: единственное, что должны сделать сегодня все «инициаторы и покровители» «Северных потоков», — «извиниться и замолчать». Варшава долгое время упрекала Берлин в поддержке строительства газопроводов.

Шольц, несмотря на это, пообещал довести расследование до конца.

В прошлые годы вручение премии уже омрачалось скандалом. В 2022 году резкую реакцию польского МИДа вызвали слова Шольца, произнесенные им в присутствии Туска, тогда еще возглавлявшего оппозицию.

«Я хотел бы сказать, глядя на Дональда Туска, как важны договоренности, которые заключил Вилли Брандт о раз и навсегда установленной границе Германии и Польши после сотен лет нашей совместной истории. Я бы не хотел, чтобы кто-то рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ. Это должно быть ясно всем нам», — произнес немецкий канцлер.

Польский МИД счел заявления Шольца вызывающими «как минимум большую неловкость» и потребовал дать подробные объяснения, поскольку подобная речь вызывает «худшие ассоциации» — непонятно, кто именно пытается провести ревизию границ и с какой целью.